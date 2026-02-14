search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#fellah köfte nasıl yapılır?#pancar çorbası nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem Hatay mutfağının eşsiz lezzetini hem de bugüne özel romantik bir pastayı sofranıza taşıyor. Göz alıcı rengi ve şifa dolu içeriğiyle pancar çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte kendi suyunda ağır ağır pişen nefis belen tava ve ona eşlik eden sarımsaklı sosuyla iştah açan fellah köftesi ile nefis bir seçenek sunuyor. Kış mevsiminin zeytinyağlı klasiği portakallı kereviz yemeği ile 14 Şubat’ın ruhuna uygun, beyaz çikolata ve taze çileklerin buluştuğu Sevgililer Günü pastası, günün kapanışını yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Pancar çorbası
  • Fellah köftesi
  • Portakallı kereviz yemeği
  • Belen tava
  • Sevgililer Günü pastası

PANCAR ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Harika rengi ve şifa dolu içeriğiyle kış sofralarına çok yakışan kırmızı pancar çorbası, ipek gibi kıvamıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Havuç ve patatesin lezzetiyle çorbanın kıvamı dengeleniyor.

Pancar çorbası tarifi

Pancar çorbası tarifi

FELLAH KÖFTESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Fellah köfte, sarımsaklı domates sosu ve tam kıvamında hazırlanan hamuruyla sofralarda çok seviliyor. Geleneksel mutfağın bu sevilen tarifi, doğru haşlama ve soslama yöntemiyle her lokmada iştah açan bir sonuç veriyor.

Fellah köftesi tarifi

Fellah köftesi tarifi

PORTAKALLI KEREVİZ YEMEĞİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Kış mevsiminin en şifalı sebzelerinden biri olan kereviz, portakalın tatlı aromasıyla birleştiğinde zeytinyağlı yemekleri için nefis bir seçenek sunuyor.

Portakallı kereviz yemeği tarifi

Portakallı kereviz yemeği tarifi

BELEN TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Hatay mutfağının sevilen yemeklerinden belen tava, çömlek ya da döküm tavada sebzelerle birlikte kendi suyunda ağır ağır pişen dana veya kuzu etiyle hazırlanıyor.

Belen tava tarifi

Belen tava tarifi

SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Sevgililer Günü'nün romantik ruhunu taşıyan bu pasta, beyaz çikolatalı ipek gibi kreması ve taze çileklerin eşsiz uyumuyla bu özel güne eşlik ediyor. Yumuşacık pandispanyası ve tereyağlı sıvama kremasıyla hazırlanan pasta, hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Sevgililer Günü pastası tarifi (Videolu)

Sevgililer Günü pastası tarifi (Videolu)

 

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Damak çatlatan tescilli lezzet: Çarşamba pidesi
YEMEK KÜLTÜRÜ

Damak çatlatan tescilli lezzet: Çarşamba pidesi

