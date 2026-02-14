Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem Hatay mutfağının eşsiz lezzetini hem de bugüne özel romantik bir pastayı sofranıza taşıyor. Göz alıcı rengi ve şifa dolu içeriğiyle pancar çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte kendi suyunda ağır ağır pişen nefis belen tava ve ona eşlik eden sarımsaklı sosuyla iştah açan fellah köftesi ile nefis bir seçenek sunuyor. Kış mevsiminin zeytinyağlı klasiği portakallı kereviz yemeği ile 14 Şubat’ın ruhuna uygun, beyaz çikolata ve taze çileklerin buluştuğu Sevgililer Günü pastası, günün kapanışını yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Pancar çorbası

Fellah köftesi

Portakallı kereviz yemeği

Belen tava

Sevgililer Günü pastası

PANCAR ÇORBASI





Harika rengi ve şifa dolu içeriğiyle kış sofralarına çok yakışan kırmızı pancar çorbası, ipek gibi kıvamıyla hem göze hem damağa hitap ediyor. Havuç ve patatesin lezzetiyle çorbanın kıvamı dengeleniyor.

FELLAH KÖFTESİ





Fellah köfte, sarımsaklı domates sosu ve tam kıvamında hazırlanan hamuruyla sofralarda çok seviliyor. Geleneksel mutfağın bu sevilen tarifi, doğru haşlama ve soslama yöntemiyle her lokmada iştah açan bir sonuç veriyor.

PORTAKALLI KEREVİZ YEMEĞİ





Kış mevsiminin en şifalı sebzelerinden biri olan kereviz, portakalın tatlı aromasıyla birleştiğinde zeytinyağlı yemekleri için nefis bir seçenek sunuyor.

BELEN TAVA

Hatay mutfağının sevilen yemeklerinden belen tava, çömlek ya da döküm tavada sebzelerle birlikte kendi suyunda ağır ağır pişen dana veya kuzu etiyle hazırlanıyor.

SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI





Sevgililer Günü'nün romantik ruhunu taşıyan bu pasta, beyaz çikolatalı ipek gibi kreması ve taze çileklerin eşsiz uyumuyla bu özel güne eşlik ediyor. Yumuşacık pandispanyası ve tereyağlı sıvama kremasıyla hazırlanan pasta, hem göze hem de damağa hitap ediyor.