Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kabağın hafifliğiyle hazırlanan enfes bir çorbayla başlayıp ana yemekte dana ve kuzu kıymasının dengeli karışımıyla lokum gibi pişen kasap köfte ve yanına çok yakışan tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza közlenmiş kapya biber ve bol cevizin iştah açan uyumunu taşıyan nefis muhammara ile taze sebzelerin limonlu sosla harmanlandığı klasik çoban salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Çıtır haşhaş taneleri, tam kıvamında şerbeti ve üzerindeki yumuşacık kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakan haşhaşlı revani tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Sütlü kabak çorbası

Kasap köfte

Şehriyeli pirinç pilavı

Muhammara

Çoban salata

Haşhaşlı revani

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI





Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

KASAP KÖFTE





Kasap köfte tarifi, etin tadını baharatlarla buluşturarak tam kıvamında leziz bir sonuç veriyor. Dana ve kuzu kıymasının dengeli karışımı sayesinde lokum gibi yumuşacık pişen bu enfes köftelerin lezzetine doyum olmuyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

MUHAMMARA

Leziz meze klasikleri arasında yer alan muhammara, közlenmiş kapya biberi, bol cevizi ve baharatlarıyla sofralara enfes bir seçenek sunuyor.

ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

HAŞHAŞLI REVANİ





Geleneksel şerbetli tatlılara nefis bir dokunuş katan haşhaşlı revani, üzerindeki yumuşacık kreması ve ağızda dağılan keki ile çay saatlerinin nefis lezzetlerinden biri oluyor.