Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte etin en lezzetli haliyle sofraya geldiği fırında kuzu pirzola ve yanına eşlik eden enginarlı pilav ile tam bir ziyafet seçeneği sunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla toplanan narin çiçeklerin hayat verdiği kabak çiçeği dolması ve pürüzsüz kıvamıyla fava, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kreması ve mevsimin en taze meyvesiyle hazırlanan çilekli cheesecake ise bu sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Fırında kuzu pirzola

Enginarlı pilav

Kabak çiçeği dolması

Fava

Çilekli cheesecake

MERCİMEK ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, lezzeti, doyurucu ve besleyici oluşuyla severek tüketiliyor.

Gözden Kaçmasın Mercimek çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FIRINDA KUZU PİRZOLA





Kuzu etinin en yumuşak ve lezzetli yerlerinden biri olan pirzola, fırında kendi suyunda ağır ağır pişirerek tam bir ziyafet yemeğine dönüşüyor.

Gözden Kaçmasın Fırında kuzu pirzola tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ENGİNARLI PİLAV





Baharın en taze sebzesi enginarı tane tane dökülen pilavla buluşturan bu tarif, zeytinyağının hafifliği ve limonun ferahlatıcı lezzetiyle hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Enginarlı pilav tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI





Ege sofralarının en zarif ve özel yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması, sabahın ilk ışıklarıyla toplanan narin çiçeklerle hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasın Kabak çiçeği dolması tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FAVA





Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.

Gözden Kaçmasın Fava tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİLEKLİ CHEESECAKE





Baharın en sevilen meyvelerinden biri olan çileği, ipek gibi bir krema ile buluşturan bu enfes cheesecake, şık sunumuyla sofranıza gurme bir dokunuş katıyor.