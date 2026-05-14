Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte etin en lezzetli haliyle sofraya geldiği fırında kuzu pirzola ve yanına eşlik eden enginarlı pilav ile tam bir ziyafet seçeneği sunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla toplanan narin çiçeklerin hayat verdiği kabak çiçeği dolması ve pürüzsüz kıvamıyla fava, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İpek gibi kreması ve mevsimin en taze meyvesiyle hazırlanan çilekli cheesecake ise bu sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, lezzeti, doyurucu ve besleyici oluşuyla severek tüketiliyor.
FIRINDA KUZU PİRZOLA
Kuzu etinin en yumuşak ve lezzetli yerlerinden biri olan pirzola, fırında kendi suyunda ağır ağır pişirerek tam bir ziyafet yemeğine dönüşüyor.
ENGİNARLI PİLAV
Baharın en taze sebzesi enginarı tane tane dökülen pilavla buluşturan bu tarif, zeytinyağının hafifliği ve limonun ferahlatıcı lezzetiyle hazırlanıyor.
KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI
Ege sofralarının en zarif ve özel yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması, sabahın ilk ışıklarıyla toplanan narin çiçeklerle hazırlanıyor.
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.
ÇİLEKLİ CHEESECAKE
Baharın en sevilen meyvelerinden biri olan çileği, ipek gibi bir krema ile buluşturan bu enfes cheesecake, şık sunumuyla sofranıza gurme bir dokunuş katıyor.
En Lezizz'ler