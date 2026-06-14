Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Haziran 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte nefis bir patlıcan lazanya ve taze domateslerle demlenerek pişen domatesli pilav ile tam bir ziyafet sunuyor. Semizotunu, çileklerin tatlı dokunuşu ile harmanlayarak ferahlık veren semizotu salatası, bu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kakaolu ipek gibi muhallebisiyle leziz saray sarması ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Yayla çorbası, bu tarifle kesilmeyen kıvamıyla sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.
PATLICAN LAZANYA
Lazanya tariflerine hafif ve lezzetli bir alternatif arayanlar için bu nefis yemek, patlıcanın fırında beşamel sos ve kıymalı iç harçla buluşmasıyla pişiriliyor.
DOMATESLİ PİLAV
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.
SEMİZOTU SALATASI
Yaz aylarının en taze yeşilliklerinden biri olan semizotu, çileklerin tatlı dokunuşuyla sofranıza enfes bir salata seçeneği sunuyor.
SARAY SARMASI
Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.
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