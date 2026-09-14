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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp Arjantin mutfağından chimichurri soslu tavuk ve yanına çok yakışan tane tane dökülen kuskus pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Çıtır cevizli yeşil zeytin salatası ve pürüzsüz kıvamıyla nefis fava ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. İpek gibi kreması ve ev yapımı çilek sosuyla tiramisu, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Chimichurri soslu tavuk
  • Kuskus pilavı
  • Yeşil zeytin salatası
  • Fava
  • Çilekli tiramisu

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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CHİMİCHURRİ SOSLU TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Chimichurri soslu tavuk, yumuşacık tavuk göğsünün bol maydanozlu, sarımsaklı ve baharatlı sosla buluştuğu iştah açıcı bir tavuk yemeği olarak sofranıza geliyor. Arjantin mutfağından nefis chimichurri sosu, tereyağı ile lokum gibi pişen tavuk etlerine enfes bir tat katıyor.

Gözden KaçmasınChimichurri soslu tavuk tarifiChimichurri soslu tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KUSKUS PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Kuskus pilavı, mis gibi kokusu ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor. Pirinç ve bulgura alternatif arayanlar için dakikalar içince hazırlanan bu zahmetsiz tarif, mutfaktaki hazırlık aşamalarınızda kolaylık sunuyor.

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Gözden KaçmasınKuskus pilavı tarifiKuskus pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YEŞİL ZEYTİN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

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FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor. Üzerine tekmil eklenerek servis edildiğinde, hem iştah açan görüntüsü hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi sunuyor.

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ÇİLEKLİ TİRAMİSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026)

Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınÇilekli tiramisu tarifiÇilekli tiramisu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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