Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
CHİMİCHURRİ SOSLU TAVUK
Chimichurri soslu tavuk, yumuşacık tavuk göğsünün bol maydanozlu, sarımsaklı ve baharatlı sosla buluştuğu iştah açıcı bir tavuk yemeği olarak sofranıza geliyor. Arjantin mutfağından nefis chimichurri sosu, tereyağı ile lokum gibi pişen tavuk etlerine enfes bir tat katıyor.
KUSKUS PİLAVI
Kuskus pilavı, mis gibi kokusu ve tane tane dökülen kıvamıyla ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor. Pirinç ve bulgura alternatif arayanlar için dakikalar içince hazırlanan bu zahmetsiz tarif, mutfaktaki hazırlık aşamalarınızda kolaylık sunuyor.
YEŞİL ZEYTİN SALATASI
Izgara yeşil zeytinin lezzetini taptaze yeşillikler, çıtır ceviz ve renkli biberlerle buluşturan bu ferahlatıcı salata, sofranızda yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor. Üzerine tekmil eklenerek servis edildiğinde, hem iştah açan görüntüsü hem de damakta bıraktığı enfes tadıyla sofranıza nefis bir meze çeşidi sunuyor.
ÇİLEKLİ TİRAMİSU
Çilekli tiramisu, İtalyan mutfağının sevilen tatlısını çileğin lezzetiyle buluşturan nefis tarifler arasında yer alıyor. Kahveyle ıslatılan kedidili bisküviler, ipek gibi tiramisu kreması ve ev yapımı çilek sosuyla kat kat dizilip hem sunumu hem lezzetiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
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