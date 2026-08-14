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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp dışı çıtır çıtır içi yumuşacık pişen nefis kalamar tava ile lezzetli bir yemek seçeneği sunuyor. Zeytinyağlı sarımsaklı sosuyla ferahlatıcı deniz börülcesi salatası, kuru baklanın pürüzsüz lezzetiyle fava ve taptaze yeşilliklerle hazırlanan Akdeniz salatası ise bu deniz sofrasına ferahlık katıyor. Sıcak balıkçı helvası ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Kalamar tava
  • Deniz börülcesi salatası
  • Fava
  • Akdeniz salatası
  • Balıkçı helvası

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifiDomates çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KALAMAR TAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Deniz mahsulleri sevenler için kalamar tava, dışının çıtırlığı ve içinin lokum gibi yumuşacık kıvamıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınKalamar tava tarifiKalamar tava tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınDeniz börülcesi salatası tarifiDeniz börülcesi salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FAVA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınFava tarifi (Videolu)Fava tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınAkdeniz salatası tarifiAkdeniz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BALIKÇI HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026)

Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen dumanı üstünde sıcak helva lezzeti, sadece üç malzemeyle mutfağınızda da kolayca hazırlanıyor.

Gözden KaçmasınBalıkçı helvası tarifiBalıkçı helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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