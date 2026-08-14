Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (14 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi pürüzsüz kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp dışı çıtır çıtır içi yumuşacık pişen nefis kalamar tava ile lezzetli bir yemek seçeneği sunuyor. Zeytinyağlı sarımsaklı sosuyla ferahlatıcı deniz börülcesi salatası, kuru baklanın pürüzsüz lezzetiyle fava ve taptaze yeşilliklerle hazırlanan Akdeniz salatası ise bu deniz sofrasına ferahlık katıyor. Sıcak balıkçı helvası ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
KALAMAR TAVA
Deniz mahsulleri sevenler için kalamar tava, dışının çıtırlığı ve içinin lokum gibi yumuşacık kıvamıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI
Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor.
FAVA
Ege mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan fava, kuru baklanın zeytinyağı ile buluşup pürüzsüz bir kıvama dönüştüğü eşsiz lezzetlerden biri oluyor.
AKDENİZ SALATASI
Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.
BALIKÇI HELVASI
Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen dumanı üstünde sıcak helva lezzeti, sadece üç malzemeyle mutfağınızda da kolayca hazırlanıyor.