Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, badem çorbasıyla başlayıp falafel ve kremalı tavuklu makarna ile nefis seçenekler sunuyor. Hem pratik hem leziz kabak kanepe, Denizli mutfağından isli tadıyla yanık yoğurt ve yaz domatesleri ile hazırlanan pesto soslu salata, bu zengin öğünü tamamlıyor. Karpuzlarının ferahlığı ile hazırlanıp yaz sıcaklarında içinizi serinleten ev yapımı dondurma ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Badem çorbası

Falafel

Kremalı tavuklu makarna

Yoğurtlu kabak kanepe

Yanık yoğurt

Pesto soslu domates salatası

Karpuzlu dondurma

BADEM ÇORBASI





Badem çorbası, pratik hazırlanışı ile mutfakta işinizi kolaylaştırırken ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor.

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FALAFEL





Nohut, sebze ve baharatların lezzetiyle dakikalar içinde hazırlanan bu nefis köfteler, sofranıza çeşitlilik katıyor.

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KREMALI TAVUKLU MAKARNA





Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.

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YOĞURTLU KABAK KANEPE





Misafir sofralarına ve çay saatlerine hem pratik hem şık bir seçenek olan yoğurtlu kabak kanepe, lezzetiyle de favori başlangıçlardan biri oluyor.

Gözden Kaçmasın Yoğurtlu kabak kanepe tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YANIK YOĞURT





Denizli mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yanık yoğurt, isli tadı ve enfes kıvamıyla sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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PESTO SOSLU DOMATES SALATASI





Pesto soslu domates salatası, bu nefis tarifle mozzarella peyniri, fesleğen yaprakları ve rokanın lezzetiyle zenginleşiyor.

Gözden Kaçmasın Pesto soslu domates salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARPUZLU DONDURMA





Yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, sıcak günlerde içinizi ferahlatacak en hafif ve lezzetli seçeneklerden biri oluyor.