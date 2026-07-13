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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, badem çorbasıyla başlayıp falafel ve kremalı tavuklu makarna ile nefis seçenekler sunuyor. Hem pratik hem leziz kabak kanepe, Denizli mutfağından isli tadıyla yanık yoğurt ve yaz domatesleri ile hazırlanan pesto soslu salata, bu zengin öğünü tamamlıyor. Karpuzlarının ferahlığı ile hazırlanıp yaz sıcaklarında içinizi serinleten ev yapımı dondurma ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Badem çorbası
  • Falafel
  • Kremalı tavuklu makarna
  • Yoğurtlu kabak kanepe
  • Yanık yoğurt
  • Pesto soslu domates salatası
  • Karpuzlu dondurma

BADEM ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Badem çorbası, pratik hazırlanışı ile mutfakta işinizi kolaylaştırırken ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor.

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FALAFEL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Nohut, sebze ve baharatların lezzetiyle dakikalar içinde hazırlanan bu nefis köfteler, sofranıza çeşitlilik katıyor.

Gözden KaçmasınFalafel tarifiFalafel tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KREMALI TAVUKLU MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Kremalı tavuklu makarna, kremanın leziz kıvamı ve lokum gibi pişen tavuk etlerinin uyumuyla enfes bir tabak hazırlamanıza olanak tanıyor.

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Gözden KaçmasınKremalı tavuklu makarna tarifiKremalı tavuklu makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU KABAK KANEPE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Misafir sofralarına ve çay saatlerine hem pratik hem şık bir seçenek olan yoğurtlu kabak kanepe, lezzetiyle de favori başlangıçlardan biri oluyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu kabak kanepe tarifiYoğurtlu kabak kanepe tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YANIK YOĞURT

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Denizli mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yanık yoğurt, isli tadı ve enfes kıvamıyla sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınYanık yoğurt tarifiYanık yoğurt tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PESTO SOSLU DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Pesto soslu domates salatası, bu nefis tarifle mozzarella peyniri, fesleğen yaprakları ve rokanın lezzetiyle zenginleşiyor.

Gözden KaçmasınPesto soslu domates salatası tarifiPesto soslu domates salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARPUZLU DONDURMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)

Yaz aylarının sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, sıcak günlerde içinizi ferahlatacak en hafif ve lezzetli seçeneklerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınKarpuzlu dondurma tarifiKarpuzlu dondurma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Temmuz 2026)
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