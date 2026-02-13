search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#brokoli mücveri nasıl yapılır?#sulu köfte nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, anne eli değmiş gibi hazırlanan yemekleri sofranıza taşıyor. Brokoli mücveriyle başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte doyuruculuğuyla bilinen sulu köfte ve ona eşlik eden zengin içerikli ciğerli iç pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Fasulye piyazı ile zenginleşiyor, günün kapanışını ise fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz, kat kat lezzetiyle şaşırtan krep pasta ile yapıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Brokoli mücveri
  • Sulu köfte
  • Ciğerli iç pilav
  • Fasulye piyazı
  • Krep pasta

BROKOLİ MÜCVERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Soğuk günlerin en besleyici sebzelerinden brokoli, C vitamini ve lif açısından zengin içeriğiyle bağışıklığı destekliyor ve sindirimi düzenliyor.

Brokoli mücveri tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Brokoli mücveri tarifi

SULU KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Anne eli değmişçesine sıcacık bir lezzet olan sulu köfte, hem doyuruculuğu hem de ekmek banmalık nefis suyuyla sofraların en sevilen tencere yemeklerinden biridir.

Sulu köfte tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sulu köfte tarifi

CİĞERLİ İÇ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden iç pilav, misafir sofralarında, bayramlarda ve özel günlerde severek tüketiliyor. İç pilavı sade olarak hazırlayabileceğiniz gibi etli, tavuklu ve kuzu ciğeri ile de pişirebilirsiniz.

Haberin Devamı

Ciğerli iç pilav tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ciğerli iç pilav tarifi

FASULYE PİYAZI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Geleneksel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden fasulye piyazı, köfte eşlikçisi olarak çok seviliyor. Yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet, tek başına ana öğün olarak tüketilecek kadar doyurucu oluyor.

Fasulye piyazı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Fasulye piyazı tarifi

KREP PASTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Evde pasta yapmanın en kolay yollarından biri de krep pasta hazırlamak. Fırında pişirme yapmadan sadece bir krep tavası kullanarak oldukça pratik ve lezzetli bir pasta hazırlayabilirsiniz.

Krep pasta tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Krep pasta tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

5
Damak çatlatan tescilli lezzet: Çarşamba pidesi
YEMEK KÜLTÜRÜ

Damak çatlatan tescilli lezzet: Çarşamba pidesi

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)

Benzer Yazılar
5
Belen tava tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Belen tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Sevgililer Günü pastası tarifi
PASTA TARİFLERİ

Sevgililer Günü pastası tarifi

60+ dkUsta İşi
5
Saray sarması tarifi
TATLI TARİFLERİ

Saray sarması tarifi

30-60 dkOrta
5
İzmir köfte tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

İzmir köfte tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ispanaklı kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Ispanaklı kek tarifi

30-60 dkOrta
5
İç pilav tarifi (Videolu)
PİLAV TARİFLERİ

İç pilav tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ankara tava tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Ankara tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Pastel de nata (Belem turtası) tarifi
TATLI TARİFLERİ

Pastel de nata (Belem turtası) tarifi

30-60 dkOrta
5
Tarator tarifi
MEZE TARİFLERİ

Tarator tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates oturtma tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates oturtma tarifi

30-60 dkOrta