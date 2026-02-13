Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, anne eli değmiş gibi hazırlanan yemekleri sofranıza taşıyor. Brokoli mücveriyle başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte doyuruculuğuyla bilinen sulu köfte ve ona eşlik eden zengin içerikli ciğerli iç pilav ile nefis bir seçenek sunuyor. Fasulye piyazı ile zenginleşiyor, günün kapanışını ise fırın kullanmadan kolayca hazırlayabileceğiniz, kat kat lezzetiyle şaşırtan krep pasta ile yapıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Brokoli mücveri

Sulu köfte

Ciğerli iç pilav

Fasulye piyazı

Krep pasta

BROKOLİ MÜCVERİ





Soğuk günlerin en besleyici sebzelerinden brokoli, C vitamini ve lif açısından zengin içeriğiyle bağışıklığı destekliyor ve sindirimi düzenliyor.

SULU KÖFTE





Anne eli değmişçesine sıcacık bir lezzet olan sulu köfte, hem doyuruculuğu hem de ekmek banmalık nefis suyuyla sofraların en sevilen tencere yemeklerinden biridir.

CİĞERLİ İÇ PİLAV





Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden iç pilav, misafir sofralarında, bayramlarda ve özel günlerde severek tüketiliyor. İç pilavı sade olarak hazırlayabileceğiniz gibi etli, tavuklu ve kuzu ciğeri ile de pişirebilirsiniz.

FASULYE PİYAZI





Geleneksel mutfağımızın sevilen lezzetlerinden fasulye piyazı, köfte eşlikçisi olarak çok seviliyor. Yumurtalı veya yumurtasız olarak hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet, tek başına ana öğün olarak tüketilecek kadar doyurucu oluyor.

KREP PASTA





Evde pasta yapmanın en kolay yollarından biri de krep pasta hazırlamak. Fırında pişirme yapmadan sadece bir krep tavası kullanarak oldukça pratik ve lezzetli bir pasta hazırlayabilirsiniz.