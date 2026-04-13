Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Fransız usulü soğan çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze ıspanaklı ve peynirli harcıyla lokum gibi pişen tavuk dolması ve yanına çok yakışan pürüzsüz kıvamıyla tereyağlı patates püresi ile gurme bir seçenek sunuyor. Közlenmiş biberin isli tadıyla zenginleşen şehriye salatası ve garnitürüyle renklenen bahar tazeliğindeki zeytinyağlı enginar bu zengin öğünü tamamlıyor. Dışındaki ince çıtır katmanı ve içindeki yoğun nemli kekiyle çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi olan brownie, bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Fransız usulü soğan çorbası

Ispanaklı tavuk dolması

Şehriye salatası

Zeytinyağlı enginar

Patates püresi

Ev yapımı brownie

FRANSIZ USULÜ SOĞAN ÇORBASI





Fransız mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan soğan çorbası, ağır ateşte karamelize olan soğanların üzerine eklenen çıtır ekmek ve eriyen peynirle sofralara ziyafet sunuyor.

ISPANAKLI TAVUK DOLMASI





Tavuk dolması, göğüs etinin hafifliği ile taze ıspanak ve peynirli iç harcıyla, fırından çıkan o nar gibi kızarmış görüntüyle birleşince ortaya tam bir lezzet şöleni çıkıyor.

ŞEHRİYE SALATASI





Şehriye salatası, hem leziz hem de pratik bir tarif arayanlar için lezzeti garantili bir seçenek sunuyor. İçindeki köz biberin isli tadı ile kornişon turşunun çıtırlığı birleşince, ortaya her çatalda keyif veren bir tat çıkıyor.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralarda tam bir bahar tazeliği estiriyor.

PATATES PÜRESİ





Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

EV YAPIMI BROWNIE





Brownie, dışındaki ince çıtır katmanı ve içindeki yoğun nemli keki ile çikolata tutkunları için hazırlanan en iştah açıcı tatlıların başında geliyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanan bu tarif, bitter çikolata ve tereyağının lezzetini her lokmada hissettiriyor.