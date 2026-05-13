Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Mayıs 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem göze hem damağa hitap eden zeytinyağlı enginarla başlayıp ana yemekte domates sosunun lezzetiyle bütünleşen iştah açıcı fırında köfte patates ve yanına eşlik eden tereyağlı bezelyeli pilav ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Kavrulmuş havuçların yoğurtla buluştuğu ferahlatıcı havuç tarator ve bol cevizli, nar ekşili sosuyla damaklarda enfes bir tat bırakan gavurdağı salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle her ısırıkta keyif veren tulumba tatlısı ise bu leziz sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralarda tam bir bahar tazeliği estiriyor.
FIRINDA KÖFTE PATATES
Köftenin kendi suyuyla pişen patateslerin yumuşaklığı, üzerine gezdirilen kekikli domates sosuyla birleşerek sofranıza tam kıvamında bir lezzet sunar.
BEZELYELİ PİLAV
Sofraların en sevilen eşlikçilerinden biri olan bezelyeli pilav, tereyağının eşsiz kokusuyla enfes bir lezzet sunuyor.
HAVUÇ TARATOR
Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
TULUMBA TATLISI
Tulumba tatlısı, çıtır hamuru ve tam kıvamında şerbetiyle mutfağımızın en sevilen geleneksel tatlılarından biridir.