Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze yaz sebzelerinin halka halka dizilip fırında leziz bir sosla pişmesiyle hazırlanan ratatouille ve tane tane dökülen kıvamıyla tavuklu nohutlu pilavını aynı sofrada buluşturuyor. Nefis falafel ve taze fesleğen, çam fıstığı ile parmesanın zengin lezzetiyle pesto soslu kiraz domates salatası bu öğünü tamamlıyor. Ege mutfağından lezzetiyle damak çatlatan lor tatlısı ise sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Badem çorbası

Ratatouille (Ratatuy)

Tavuklu nohutlu pilav

Falafel

Pesto soslu kiraz domates salatası

Lor tatlısı

BADEM ÇORBASI





Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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RATATOUİLLE (RATATUY)





Renkli görüntüsüyle sofranıza çok yakışan bu Fransız klasiği, öğünlerinize enfes bir sebze yemeği alternatifi sunar.

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TAVUKLU NOHUTLU PİLAV





Tavuklu nohutlu pilav, tane tane dökülen pirinçleri ve yumuşacık didiklenmiş tavuk etiyle evde hazırlanabilecek en doyurucu lezzetler arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Tavuklu nohutlu pilav tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

FALAFEL

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Falafel, dışının çıtırlığı ve içindeki ipek gibi kıvamlı nohut harcıyla sofranıza hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif sunuyor.

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PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI





Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

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LOR TATLISI





Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.