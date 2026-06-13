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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte taze yaz sebzelerinin halka halka dizilip fırında leziz bir sosla pişmesiyle hazırlanan ratatouille ve tane tane dökülen kıvamıyla tavuklu nohutlu pilavını aynı sofrada buluşturuyor. Nefis falafel ve taze fesleğen, çam fıstığı ile parmesanın zengin lezzetiyle pesto soslu kiraz domates salatası bu öğünü tamamlıyor. Ege mutfağından lezzetiyle damak çatlatan lor tatlısı ise sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Badem çorbası
  • Ratatouille (Ratatuy)
  • Tavuklu nohutlu pilav
  • Falafel
  • Pesto soslu kiraz domates salatası
  • Lor tatlısı

BADEM ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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RATATOUİLLE (RATATUY)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Renkli görüntüsüyle sofranıza çok yakışan bu Fransız klasiği, öğünlerinize enfes bir sebze yemeği alternatifi sunar.

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TAVUKLU NOHUTLU PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Tavuklu nohutlu pilav, tane tane dökülen pirinçleri ve yumuşacık didiklenmiş tavuk etiyle evde hazırlanabilecek en doyurucu lezzetler arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınTavuklu nohutlu pilav tarifiTavuklu nohutlu pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FALAFEL

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Falafel, dışının çıtırlığı ve içindeki ipek gibi kıvamlı nohut harcıyla sofranıza hem doyurucu hem de çok lezzetli bir alternatif sunuyor.

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PESTO SOSLU KİRAZ DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Pesto soslu kiraz domates salatası, taze fesleğenin ferahlatıcı lezzetini çam fıstığı ve parmesanın zengin tadıyla birleştirerek sofralarınıza Akdeniz esintileri taşıyor.

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LOR TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Haziran 2026)

Ege mutfağının en lezzetli şerbetli tarifleri arasında yer alan lor tatlısı, damakta eriyen özel kıvamıyla sofranıza nefis bir tatlı seçeneği sunuyor.

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