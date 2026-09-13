Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp sebzelerle fırında tam kıvamında pişen palamut ve yanına çok yakışan tatlı ekşi dengesiyle karamelize soğan mezesi ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk sebzeleriyle mısırlı peynirli salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırından dumanı üstünde çıkan akışkan kıvamıyla balıkçı helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Fırında palamut

Karamelize soğan mezesi

Mısırlı peynirli salata

Balıkçı helvası

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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FIRINDA PALAMUT





Balık sezonunun en taze lezzetlerinden palamut, sebzelerle fırında pişirilerek sofralarınıza hem pratik hem leziz bir seçenek getiriyor. Zeytinyağı, limon ve baharatlarla hazırlanan sosuyla lokum kıvamında pişirilen balıklar, domates ve soğanın lezzetiyle damak çatlatıyor.

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KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ





Karamelize soğan mezesi, hem tatlı hem ekşi dengesiyle özellikle et ve kebap yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

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MISIRLI PEYNİRLİ SALATA





Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.

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BALIKÇI HELVASI





Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen o dumanı üstünde sıcak helva keyfini, sadece üç malzemeyle mutfağınızda hızlıca hazırlayabilirsiniz. Tahin helvanın fırında akışkan hale geldiği bu tarif, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor.