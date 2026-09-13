Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (13 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
FIRINDA PALAMUT
Balık sezonunun en taze lezzetlerinden palamut, sebzelerle fırında pişirilerek sofralarınıza hem pratik hem leziz bir seçenek getiriyor. Zeytinyağı, limon ve baharatlarla hazırlanan sosuyla lokum kıvamında pişirilen balıklar, domates ve soğanın lezzetiyle damak çatlatıyor.
KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ
Karamelize soğan mezesi, hem tatlı hem ekşi dengesiyle özellikle et ve kebap yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.
MISIRLI PEYNİRLİ SALATA
Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ferah lezzetiyle ana yemeklerin yanına çok yakışırken tek başına tüketildiğinde doyurucu bir öğün oluyor.
BALIKÇI HELVASI
Balıkçılarda yemeğin hemen ardından masaya gelen o dumanı üstünde sıcak helva keyfini, sadece üç malzemeyle mutfağınızda hızlıca hazırlayabilirsiniz. Tahin helvanın fırında akışkan hale geldiği bu tarif, limonun ferahlığı ve sütün yumuşaklığıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor.