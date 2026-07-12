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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte hem hafif hem leziz taze patlıcan dolması ve cevizli peynirli erişte ile nefis seçenekler sunuyor. Ferahlatıcı mısırlı yoğurtlu semizotu salatası ve içinizi serinletecek katkısız buz gibi erik suyu bu zengin öğünü tamamlıyor. Zahmetsiz hazırlanışı ve şık sunumuyla limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Taze patlıcan dolması
  • Cevizli peynirli erişte
  • Mısırlı yoğurtlu semizotu salatası
  • Erik suyu
  • Limon tatlısı

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Yaz domatesleriyle dakikalar içinde tam kıvamında pişen bu enfes çorba, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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TAZE PATLICAN DOLMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Bu nefis tarif, iç harcındaki bol sarımsak ve zeytinyağı ile sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınTaze patlıcan dolması tarifiTaze patlıcan dolması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Kavrulmuş eriştenin lezzeti, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınCevizli peynirli erişte tarifiCevizli peynirli erişte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Sofralara ferahlık ve hafiflik taşıyan mısırlı yoğurtlu semizotu salatası, çıtır çıtır tadıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMısırlı yoğurtlu semizotu salatası tarifiMısırlı yoğurtlu semizotu salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ERİK SUYU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Kırmızı erikle hazırlanan bu nefis doğal meyve suyu, lezzetli ve katkısız bir içecek hazırlamanıza olanak tanıyor.

Gözden KaçmasınErik suyu tarifiErik suyu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

LİMON TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026)

Hazırlaması son derece zahmetsiz olan bu nefis tatlı, limon kabukları içine eklenen kreması ve şık sunumuyla soğuk soğuk servis ediliyor.

Gözden KaçmasınLimon tatlısı tarifiLimon tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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