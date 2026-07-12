Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte hem hafif hem leziz taze patlıcan dolması ve cevizli peynirli erişte ile nefis seçenekler sunuyor. Ferahlatıcı mısırlı yoğurtlu semizotu salatası ve içinizi serinletecek katkısız buz gibi erik suyu bu zengin öğünü tamamlıyor. Zahmetsiz hazırlanışı ve şık sunumuyla limon tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Yaz domatesleriyle dakikalar içinde tam kıvamında pişen bu enfes çorba, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
TAZE PATLICAN DOLMASI
Bu nefis tarif, iç harcındaki bol sarımsak ve zeytinyağı ile sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE
Kavrulmuş eriştenin lezzeti, beyaz peynirin hafif tuzluluğu ve çıtır ceviz içiyle birleşerek her öğüne yakışan iştah açıcı bir seçenek oluyor.
MISIRLI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI
Sofralara ferahlık ve hafiflik taşıyan mısırlı yoğurtlu semizotu salatası, çıtır çıtır tadıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
ERİK SUYU
Kırmızı erikle hazırlanan bu nefis doğal meyve suyu, lezzetli ve katkısız bir içecek hazırlamanıza olanak tanıyor.
LİMON TATLISI
Hazırlaması son derece zahmetsiz olan bu nefis tatlı, limon kabukları içine eklenen kreması ve şık sunumuyla soğuk soğuk servis ediliyor.