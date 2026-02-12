Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Karadeniz’in meşhur lezzetini ve kış sebzelerinin en besleyici hallerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak bol vitaminli sebzeli kış çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte hamsili pilav ve ona eşlik eden çıtır ıspanak köftesi ile nefis bir seçenek sunuyor. Ege mutfağının vazgeçilmezi pürüzsüz kıvamlı fava ve ferahlatıcı yeşil zeytin salatası ile zenginleşen menü, akışkan kıvamlı tahinli sufle ile kapanışı yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

Sebzeli kış çorbası

Hamsili pilav

Ispanak köftesi

Yeşil zeytin salatası

Fava

Tahinli sufle

SEBZELİ KIŞ ÇORBASI



Kış sebzelerinin en besleyici olanlarını tek bir tencerede buluşturan bu çorba, hazırlama kolaylığı ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi oluyor.

HAMSİLİ PİLAV



Hamsi pilavı, kızartma veya buğulamanın dışında farklı lezzet arayanlar için nefis bir seçenek. Karadeniz mutfağının, bu sevilen lezzetini yaparken hamsiler yan yana dizilir, içi leziz pilavı ile doldurulur.

ISPANAK KÖFTESİ



Geleneksel köfte lezzetini sebzenin tazeliğiyle birleştiren ıspanak köftesi, özellikle çocuklara sebze yedirmenin en pratik ve keyifli yollarından biri. İçi ıspanak, peynir ve baharatlarla zenginleştirilir, dışındaki çıtır kaplaması sayesinde nefis bir iştah açıcı olur.

Haberin Devamı

YEŞİL ZEYTİN SALATASI



Sofralarınıza Akdeniz'in tüm bereketini ve ferahlığını taşıyan yeşil zeytin salatası, sofralarının en sevilen lezzetlerinden biridir. Zeytinin lezzetiyle buluşan taze nane ve maydanozun ferahlığı, üzerine eklenen bol ceviz ve nar ekşili sosuyla her kaşıkta nefis bir lezzet sunar.

FAVA



Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

TAHİNLİ SUFLE



Tahinli sufle, yoğun aroması ve akışkan yapısıyla her kaşıkta ayrı bir lezzet sunuyor. Fırından çıktığı anda yayılan kokusu iştahı kabartıyor, üzerindeki kıtır fındıkla tadı dengeleniyor.