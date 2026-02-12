search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#sebzeli kış çorbası nasıl yapılır?#ıspanak köftesi nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Karadeniz’in meşhur lezzetini ve kış sebzelerinin en besleyici hallerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak bol vitaminli sebzeli kış çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte hamsili pilav ve ona eşlik eden çıtır ıspanak köftesi ile nefis bir seçenek sunuyor. Ege mutfağının vazgeçilmezi pürüzsüz kıvamlı fava ve ferahlatıcı yeşil zeytin salatası ile zenginleşen menü, akışkan kıvamlı tahinli sufle ile kapanışı yaparak bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Sebzeli kış çorbası
  • Hamsili pilav
  • Ispanak köftesi
  • Yeşil zeytin salatası
  • Fava
  • Tahinli sufle

SEBZELİ KIŞ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Kış sebzelerinin en besleyici olanlarını tek bir tencerede buluşturan bu çorba, hazırlama kolaylığı ve doyuruculuğuyla sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Sebzeli kış çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Sebzeli kış çorbası tarifi

HAMSİLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Hamsi pilavı, kızartma veya buğulamanın dışında farklı lezzet arayanlar için nefis bir seçenek. Karadeniz mutfağının, bu sevilen lezzetini yaparken hamsiler yan yana dizilir, içi leziz pilavı ile doldurulur.

Hamsili pilav tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Hamsili pilav tarifi

ISPANAK KÖFTESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Geleneksel köfte lezzetini sebzenin tazeliğiyle birleştiren ıspanak köftesi, özellikle çocuklara sebze yedirmenin en pratik ve keyifli yollarından biri. İçi ıspanak, peynir ve baharatlarla zenginleştirilir, dışındaki çıtır kaplaması sayesinde nefis bir iştah açıcı olur.

Haberin Devamı

Ispanak köftesi tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ispanak köftesi tarifi

YEŞİL ZEYTİN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Sofralarınıza Akdeniz'in tüm bereketini ve ferahlığını taşıyan yeşil zeytin salatası, sofralarının en sevilen lezzetlerinden biridir. Zeytinin lezzetiyle buluşan taze nane ve maydanozun ferahlığı, üzerine eklenen bol ceviz ve nar ekşili sosuyla her kaşıkta nefis bir lezzet sunar.

Yeşil zeytin salatası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yeşil zeytin salatası tarifi

FAVA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.

Fava tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Fava tarifi

TAHİNLİ SUFLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
Tahinli sufle, yoğun aroması ve akışkan yapısıyla her kaşıkta ayrı bir lezzet sunuyor. Fırından çıktığı anda yayılan kokusu iştahı kabartıyor, üzerindeki kıtır fındıkla tadı dengeleniyor.

Tahinli sufle tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Tahinli sufle tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Şubat 2026)

5
Evde mozarella peyniri nasıl yapılır Ev yapımı mozarella peyniri tarifi ve püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Evde mozarella peyniri nasıl yapılır? Ev yapımı mozarella peyniri tarifi ve püf noktaları

5
Sivas’ın yöresel lezzeti Sivas Kellesi coğrafi işaret aldı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Sivas’ın yöresel lezzeti Sivas Kellesi coğrafi işaret aldı

Benzer Yazılar
5
İzmir köfte tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

İzmir köfte tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ispanaklı kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Ispanaklı kek tarifi

30-60 dkOrta
5
İç pilav tarifi (Videolu)
PİLAV TARİFLERİ

İç pilav tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ankara tava tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Ankara tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Pastel de nata (Belem turtası) tarifi
TATLI TARİFLERİ

Pastel de nata (Belem turtası) tarifi

30-60 dkOrta
5
Tarator tarifi
MEZE TARİFLERİ

Tarator tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates oturtma tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates oturtma tarifi

30-60 dkOrta
5
Muhallebili güllaç tarifi
TATLI TARİFLERİ

Muhallebili güllaç tarifi

30-60 dkOrta
5
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
PİLAV TARİFLERİ

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Peri peri soslu tavuk kanat tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Peri peri soslu tavuk kanat tarifi

30-60 dkOrta