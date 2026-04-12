Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık kremalı mantar çorbasıyla başlayıp ana yemekte salçalı sosuyla tam kıvamında pişen etsiz nohut yemeği ve yanına çok yakışan, didiklenmiş tavuk etleriyle zenginleşen doyurucu tavuklu nohutlu pilav ile geleneksel bir seçenek sunuyor. Sofranıza kabağın ferahlığını taze yeşilliklerle buluşturan çıtır mücver ve kütür kütür pratik mor lahana turşusu, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze peynir ve irmikle hazırlanan nefis höşmerim tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Kremalı mantar çorbası

Etsiz nohut yemeği

Tavuklu nohutlu pilav

Pratik mor lahana turşusu

Mücver

Höşmerim

KREMALI MANTAR ÇORBASI





Kremalı mantar çorbası, mantarların yüksek ateşte karamelize olmasıyla kazandığı lezzeti ve ipek gibi kıvamıyla sofralara enfes bir çorba seçeneği sunuyor.

ETSİZ NOHUT YEMEĞİ





Etsiz nohut yemeği, zeytinyağında kavrulan salça kokusunun mutfağı sararak iştah açtığı, tam kıvamında pişen taneleri ve baharatların dengesiyle hazırlanan en doyurucu tencere yemeklerinden biri oluyor.

TAVUKLU NOHUTLU PİLAV





Tavuklu nohutlu pilav, tane tane dökülen pirinçleri ve yumuşacık didiklenmiş tavuk etiyle evde hazırlanabilecek en doyurucu lezzetler arasında yer alıyor.

PRATİK MOR LAHANA TURŞUSU

Klasik turşulardan farklı olarak beklemenize gerek kalmadan dakikalar içinde hazırlanan bu pratik tarif, sirke ve limonun ferahlatıcı ekşiliğini lahananın en taze haliyle buluşturuyor.

MÜCVER





Mutfağımızın en sevilen klasiklerinden biri olan mücver, kabağın ferahlatıcı tadını taze yeşillikler ve peynirin uyumuyla buluşturarak her öğünde iştah açan bir alternatif sunuyor.

HÖŞMERİM





Balıkesir ve Çanakkale yöresinin meşhur lezzeti höşmerim, taze peynir ve irmiğin enfes uyumunu sofralarınıza taşıyan geleneksel bir tat sunuyor.