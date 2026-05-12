Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte sarımsaklı ve bol domatesli sosun bulgur köfteleriyle harmanlandığı iştah açıcı fellah köftesi ve ona eşlik eden fırında çıtır patates mücveri ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Süzme yoğurdun ferahlığını kabağın hafifliğiyle birleştiren pratik kabak mezesi ve bol cevizli, nar ekşili sosuyla damaklarda enfes tat bırakan gavurdağı salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Enfes saray sarması tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Fellah köftesi

Fırında patates mücveri

Yoğurtlu kabak mezesi

Gavurdağı salatası

Saray sarması

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

FELLAH KÖFTESİ





Fellah köftesi, ince bulgur, sarımsaklı ve bol domatesli sosla hazırlanıp sofranıza enfes bir lezzet sunuyor.

FIRINDA PATATES MÜCVERİ





Patatesin çıtırlığı ve kaşar peynirinin lezzetinin birleştiği bu tarif, fırında pişirilerek az yağlı ve sağlıklı bir alternatif sunuyor.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ





Yoğurtlu kabak mezesi, kabağın sote edilip süzme yoğurtla birleştirilmesiyle pratik bir şekilde hazırlanıyor.

GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

SARAY SARMASI





Mutfağımızın en zarif ve hafif tatlılarından biri olan saray sarması, ipek gibi kakaolu muhallebi ile bulut gibi hafif krem şantiyi bir araya getiriyor.