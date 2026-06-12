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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lokanta usulü sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte ev usulü fırında pişen Adana kebap ve bulgur pilavı ile tam ziyafet sunuyor. Geleneksel acılı ezme ve rengarenk taze sebzelerin bol limonlu sosla bir araya gelmesiyle iştah açan mevsim salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. İncecik yufkanın içerisinde bol Antep fıstığı ve taze kaymakla çıtır çıtır nefis Antep katmeri ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Adana kebap
  • Bulgur pilavı
  • Acılı ezme
  • Mevsim salata
  • Antep katmeri

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor.

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ADANA KEBAP

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden Adana kebap, fırından yayılan nefis kokusu ve lokum gibi kıvamıyla sofranızda bir ziyafet yaşatıyor.

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BULGUR PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Soğanla kavrulup tereyağı ve salçayla lezzetini bulan bulgur, kolay hazırlanışıyla da nefis bir pilav seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınBulgur pilavı tarifi (Videolu)Bulgur pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ACILI EZME

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Hem et yemeklerinin yanına çok yakışan, hem de tek başına ekmek banarak tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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MEVSİM SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ANTEP KATMERİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın lezzetiyle misafir soflarına çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınAntep katmeri tarifiAntep katmeri tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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