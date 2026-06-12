Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, lokanta usulü sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte ev usulü fırında pişen Adana kebap ve bulgur pilavı ile tam ziyafet sunuyor. Geleneksel acılı ezme ve rengarenk taze sebzelerin bol limonlu sosla bir araya gelmesiyle iştah açan mevsim salatası, bu zengin öğünü tamamlıyor. İncecik yufkanın içerisinde bol Antep fıstığı ve taze kaymakla çıtır çıtır nefis Antep katmeri ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Adana kebap

Bulgur pilavı

Acılı ezme

Mevsim salata

Antep katmeri

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI





Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor.

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Gözden Kaçmasın Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ADANA KEBAP





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden Adana kebap, fırından yayılan nefis kokusu ve lokum gibi kıvamıyla sofranızda bir ziyafet yaşatıyor.

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BULGUR PİLAVI





Soğanla kavrulup tereyağı ve salçayla lezzetini bulan bulgur, kolay hazırlanışıyla da nefis bir pilav seçeneği oluyor.

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ACILI EZME

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Hem et yemeklerinin yanına çok yakışan, hem de tek başına ekmek banarak tüketmek isteyeceğiniz bu nefis meze, sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor.

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ANTEP KATMERİ

Gaziantep mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan katmer, çıtır çıtır el açması yufkası ve içindeki kaymağın lezzetiyle misafir soflarına çok yakışıyor.