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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sütün yumuşacık kıvamıyla pişirilen brokoli çorbasıyla başlayıp köri soslu tavuk ve yanına çok yakışan tereyağlı şehriyeli pilav ile lezzetli seçenekler sunuyor. Rengarenk ve çıtır sebzeleriyle mevsim salata ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Fırında nar gibi kızaran şambali, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Köri soslu tavuk
  • Tereyağlı şehriyeli pilav
  • Mevsim salata
  • Şambali

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınSütlü brokoli çorbası tarifiSütlü brokoli çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KÖRİ SOSLU TAVUK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Tavuk etinin köri baharatı ve kremayla buluştuğu bu tarif, enfes bir restoran lezzetini evinizin mutfağına taşıyor. Yumuşacık pişen tavuk etleri, kapya biberin tatlılığı ve sosunun pürüzsüz kıvamıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınKöri soslu tavuk tarifiKöri soslu tavuk tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Tereyağlı şehriyeli pilav, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınTereyağlı şehriyeli pilav tarifiTereyağlı şehriyeli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MEVSİM SALATA

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı sunumuyla sofranıza geliyor. Marul, kırmızı lahana, rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanına enfes bir lezzet katıyor.

Gözden KaçmasınMevsim salata tarifiMevsim salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞAMBALİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026)

Şerbetli tatlıların en sevileni olan şambali, irmik ve şekerin enfes uyumuyla hazırlanıyor. İçinde un, yağ veya yumurta bulunmayan bu özel hamur, dinlendikçe kıvam alarak fırında nar gibi kızarıyor.

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