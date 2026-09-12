Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (12 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI
Brokoli, bu leziz tarifte sütün yumuşacık kıvamıyla hazırlanıp nefis bir çorbaya dönüşüyor. Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç seçeneği oluyor.
KÖRİ SOSLU TAVUK
Tavuk etinin köri baharatı ve kremayla buluştuğu bu tarif, enfes bir restoran lezzetini evinizin mutfağına taşıyor. Yumuşacık pişen tavuk etleri, kapya biberin tatlılığı ve sosunun pürüzsüz kıvamıyla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAV
Tereyağlı şehriyeli pilav, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle yemeklerin yanında enfes bir eşlikçi oluyor.
MEVSİM SALATA
Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı sunumuyla sofranıza geliyor. Marul, kırmızı lahana, rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanına enfes bir lezzet katıyor.
ŞAMBALİ
Şerbetli tatlıların en sevileni olan şambali, irmik ve şekerin enfes uyumuyla hazırlanıyor. İçinde un, yağ veya yumurta bulunmayan bu özel hamur, dinlendikçe kıvam alarak fırında nar gibi kızarıyor.