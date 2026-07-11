Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte en sevilen yaz yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı taze fasulye ve tane tane dökülen domatesli pilav ile nefis seçenekler sunuyor. Gavurdağı salatası ve kuru cacık, bu leziz öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tatlı karpuz dilimlerini beyaz peynir ve taze nane yapraklarıyla buluşturarak hazırlanan, hafifliğiyle damakta ferahlık bırakan peynirli karpuz salatası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı

Zeytinyağlı taze fasulye

Domatesli pilav

Gavurdağı salatası

Kuru cacık

Peynirli karpuz salatası

SOĞUK AYRAN AŞI





Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

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Gözden Kaçmasın Soğuk ayran aşı çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor.

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DOMATESLİ PİLAV





Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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GAVURDAĞI SALATASI





Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Gavurdağı salatası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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PEYNİRLİ KARPUZ SALATASI





Yaz aylarında içinizi ferahlatacak bir seçenek olan bu salata, birbirine çok yakışan tatlı karpuz ve tuzlu beyaz peynir ile nefis bir lezzet uyumu yakalıyor.