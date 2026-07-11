Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte en sevilen yaz yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı taze fasulye ve tane tane dökülen domatesli pilav ile nefis seçenekler sunuyor. Gavurdağı salatası ve kuru cacık, bu leziz öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tatlı karpuz dilimlerini beyaz peynir ve taze nane yapraklarıyla buluşturarak hazırlanan, hafifliğiyle damakta ferahlık bırakan peynirli karpuz salatası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
SOĞUK AYRAN AŞI
Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE
Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor.
DOMATESLİ PİLAV
Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
KURU CACIK
Sofralarımızın en sevilen mezelerinden kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
PEYNİRLİ KARPUZ SALATASI
Yaz aylarında içinizi ferahlatacak bir seçenek olan bu salata, birbirine çok yakışan tatlı karpuz ve tuzlu beyaz peynir ile nefis bir lezzet uyumu yakalıyor.