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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte en sevilen yaz yemekleri arasında yer alan zeytinyağlı taze fasulye ve tane tane dökülen domatesli pilav ile nefis seçenekler sunuyor. Gavurdağı salatası ve kuru cacık, bu leziz öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tatlı karpuz dilimlerini beyaz peynir ve taze nane yapraklarıyla buluşturarak hazırlanan, hafifliğiyle damakta ferahlık bırakan peynirli karpuz salatası ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Soğuk ayran aşı
  • Zeytinyağlı taze fasulye
  • Domatesli pilav
  • Gavurdağı salatası
  • Kuru cacık
  • Peynirli karpuz salatası

SOĞUK AYRAN AŞI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatan soğuk ayran aşı çorbası, doyurucu bakliyatlarla sofranıza hem hafif hem de besleyici bir alternatif sunuyor.

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ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

Sofralarımızın en sevilen zeytinyağlı yemeklerinden taze fasulye, yaz aylarında lezzetine doyum olmayan enfes bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)Zeytinyağlı taze fasulye tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Geleneksel mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan pirinç pilavı, bu tarifle taze domateslerle hazırlanarak sofralara enfes bir lezzet katıyor.

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Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifiDomatesli pilav tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

GAVURDAĞI SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınGavurdağı salatası tarifiGavurdağı salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Sofralarımızın en sevilen mezelerinden kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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PEYNİRLİ KARPUZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Temmuz 2026)

Yaz aylarında içinizi ferahlatacak bir seçenek olan bu salata, birbirine çok yakışan tatlı karpuz ve tuzlu beyaz peynir ile nefis bir lezzet uyumu yakalıyor.

Gözden KaçmasınPeynirli karpuz salatası tarifiPeynirli karpuz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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