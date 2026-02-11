search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#Mercimek çorbası nasıl yapılır?#istiridye mantar sote nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Ankara'nın meşhur lezzetini ve kış sofralarının vazgeçilmez klasiklerini bir araya getiriyor. İçinizi ısıtacak pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte yumuşacık etiyle damaklarda enfes bir tat bırakan Ankara tava ve ona eşlik eden et lezzetini aratmayan istiridye mantar sote ile leziz bir seçenek sunuyor. Kuru cacık ile zenginleşen bu menü, tam kıvamında hazırlanmış bademli un helvası ile gününün kapanışını yapıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Mercimek çorbası
  • İstiridye mantar sote
  • Kuru cacık
  • Ankara tava
  • Bademli un helvası

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

Mercimek çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Mercimek çorbası tarifi

İSTİRİDYE MANTAR SOTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
Kırmızı ete benzer dokusu ve yüksek besin değeriyle mutfakların en gözde lezzetlerinden biri olan istiridye mantarı, hızlı hazırlanıp damaklarda nefis bir lezzet bırakır.

İstiridye mantar sote tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
İstiridye mantar sote tarifi

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

Kuru cacık tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kuru cacık tarifi

ANKARA TAVA

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
Ankara'nın meşhur yemeklerinden biri olan bu enfes lezzet, kuzu inciğin yumuşacık eti ve kavrulmuş arpa şehriyenin uyumunu sofralarınıza taşıyor.

Ankara tava tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Ankara tava tarifi

BADEMLİ UN HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
Un helvası, mutfağımızda hem sevinçli hem hüzünlü zamanlarda yaptığımız geleneksel ve en eski tatlılardan biri olarak yer alıyor. Bu tarife geleneksele sadık kalarak badem unu ilave ediyoruz.

Bademli un helvası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Bademli un helvası tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (9 Şubat 2026)

Benzer Yazılar
5
İç pilav tarifi (Videolu)
PİLAV TARİFLERİ

İç pilav tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Ankara tava tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Ankara tava tarifi

30-60 dkOrta
5
Pastel de nata (Belem turtası) tarifi
TATLI TARİFLERİ

Pastel de nata (Belem turtası) tarifi

30-60 dkOrta
5
Tarator tarifi
MEZE TARİFLERİ

Tarator tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates oturtma tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates oturtma tarifi

30-60 dkOrta
5
Muhallebili güllaç tarifi
TATLI TARİFLERİ

Muhallebili güllaç tarifi

30-60 dkOrta
5
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)
PİLAV TARİFLERİ

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Peri peri soslu tavuk kanat tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Peri peri soslu tavuk kanat tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuk lolipop tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk lolipop tarifi

30-60 dkOrta
5
Yeşil mercimek köftesi tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Yeşil mercimek köftesi tarifi

30-60 dkOrta