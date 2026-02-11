Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, Ankara'nın meşhur lezzetini ve kış sofralarının vazgeçilmez klasiklerini bir araya getiriyor. İçinizi ısıtacak pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte yumuşacık etiyle damaklarda enfes bir tat bırakan Ankara tava ve ona eşlik eden et lezzetini aratmayan istiridye mantar sote ile leziz bir seçenek sunuyor. Kuru cacık ile zenginleşen bu menü, tam kıvamında hazırlanmış bademli un helvası ile gününün kapanışını yapıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Mercimek çorbası

İstiridye mantar sote

Kuru cacık

Ankara tava

Bademli un helvası

MERCİMEK ÇORBASI



Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

İSTİRİDYE MANTAR SOTE



Kırmızı ete benzer dokusu ve yüksek besin değeriyle mutfakların en gözde lezzetlerinden biri olan istiridye mantarı, hızlı hazırlanıp damaklarda nefis bir lezzet bırakır.

KURU CACIK



Geleneksel mutfağımızın en ferahlatıcı ve sevilen mezelerinden biri olan kuru cacık, süzme yoğurdun yoğun kıvamıyla salatalığın tazeliğini nefis bir dengede buluşturuyor.

ANKARA TAVA

Ankara'nın meşhur yemeklerinden biri olan bu enfes lezzet, kuzu inciğin yumuşacık eti ve kavrulmuş arpa şehriyenin uyumunu sofralarınıza taşıyor.

BADEMLİ UN HELVASI



Un helvası, mutfağımızda hem sevinçli hem hüzünlü zamanlarda yaptığımız geleneksel ve en eski tatlılardan biri olarak yer alıyor. Bu tarife geleneksele sadık kalarak badem unu ilave ediyoruz.