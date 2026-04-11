Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, her kaşıkta iç ısıtan tam kıvamında mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte patlıcan ve etin uyumuyla fırında lokum gibi pişen patlıcan kebabı ve yanına çok yakışan tane tane dökülen bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. İnce kıyılmış taze sebzelerle hazırlanan bostana salatası, yoğurtlu pancar mezesi ve dumanı üstünde kolay lavaş, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıf katmanları arasında saklı ipek gibi yumuşacık muhallebisi ve ceviz parçalarıyla muhallebili kadayıf tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

PATLICAN KEBABI





Güneydoğu Anadolu mutfağının iştah açıcı klasiklerinden patlıcan kebabı, sofralara lokum gibi yumuşayan etin patlıcanlarla buluştuğu, her lokmada mangal lezzeti hissettiren gurme bir lezzet deneyimi sunuyor.

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

KOLAY LAVAŞ

Lavaş, mutfaklarda en sık kullanılan mayasız hazırlanan nefis bir hamur işi çeşididir. Un, su ve tuzun yoğrulmasıyla elde edilen hamur bezeleri kısa sürede hazır hale gelir.

BOSTANA SALATA





Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ

Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur. Rengiyle sofralara canlılık katan bu meze, pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan harika bir sunum seçeneği olur.

MUHALLEBİLİ KADAYIF





Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.