search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, her kaşıkta iç ısıtan tam kıvamında mercimek çorbasıyla başlayıp ana yemekte patlıcan ve etin uyumuyla fırında lokum gibi pişen patlıcan kebabı ve yanına çok yakışan tane tane dökülen bulgur pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. İnce kıyılmış taze sebzelerle hazırlanan bostana salatası, yoğurtlu pancar mezesi ve dumanı üstünde kolay lavaş, bu zengin öğünü tamamlıyor. Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıf katmanları arasında saklı ipek gibi yumuşacık muhallebisi ve ceviz parçalarıyla muhallebili kadayıf tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Patlıcan kebabı
  • Bulgur pilavı
  • Kolay lavaş
  • Bostana salata
  • Yoğurtlu pancar mezesi
  • Muhallebili kadayıf

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, doyurucu ve besleyici oluşuyla sofralarda çok seviliyor. Soğuk günlerde iç ısıtan nefis mercimek çorbası, soğan, havuç ve patatesle pişerek pürüzsüz bir kıvamla iştah açıyor.

Mercimek çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Mercimek çorbası tarifi

PATLICAN KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Güneydoğu Anadolu mutfağının iştah açıcı klasiklerinden patlıcan kebabı, sofralara lokum gibi yumuşayan etin patlıcanlarla buluştuğu, her lokmada mangal lezzeti hissettiren gurme bir lezzet deneyimi sunuyor.

Patlıcan kebabı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Patlıcan kebabı tarifi

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

KOLAY LAVAŞ

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Lavaş, mutfaklarda en sık kullanılan mayasız hazırlanan nefis bir hamur işi çeşididir. Un, su ve tuzun yoğrulmasıyla elde edilen hamur bezeleri kısa sürede hazır hale gelir.

Kolay lavaş tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kolay lavaş tarifi

BOSTANA SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Urfa mutfağının en ferahlatıcı ve iştah açıcı lezzetlerinden biri olan bostana salata, özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan eşlikçilerin başında geliyor.

Bostana salata tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Bostana salata tarifi

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ

Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur. Rengiyle sofralara canlılık katan bu meze, pratik hazırlanışı sayesinde mutfakta fazla zaman harcamadan harika bir sunum seçeneği olur.

Yoğurtlu pancar mezesi tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yoğurtlu pancar mezesi tarifi (Videolu)

MUHALLEBİLİ KADAYIF

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Nisan 2026)

Çıtır çıtır kavrulmuş kadayıfların arasında ipek gibi muhallebisi ile hafif tatlı sevenlerin vazgeçilmezi olan bu tarif, ceviz parçalarıyla zenginleşerek sofralara enfes bir tatlı deneyimi taşıyor.

Muhallebili kadayıf tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Muhallebili kadayıf tarifi

