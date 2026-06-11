search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#domates çorbası nasıl yapılır?#sinop mantısı nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte üzerindeki bol cevizi ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakan nefis Sinop mantısı ile tam bir ziyafet sunuyor. Taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanan çoban salatası, havucun doğal tatlılığı ile kabağın hafifliğini birleştiren havuçlu kabak mücveri ve nefis yoğurtlu köz patlıcan salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze meyveleri ile çikolata sosunun lezzet uyumunu şık bir sunumla bir araya getiren hafif ve serinletici çikolata soslu meyveli kup tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Domates çorbası
  • Sinop mantısı
  • Çoban salata
  • Havuçlu kabak mücver
  • Yoğurtlu köz patlıcan salatası
  • Çikolata soslu meyveli kup tatlısı

DOMATES ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden domates çorbası, yaz domatesleriyle yapıldığında lezzetine doyum olmuyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınDomates çorbası tarifi (Videolu)Domates çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

SİNOP MANTISI

Sinop mantısı, üzerindeki ceviz ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İncecik açılan el açması hamuru ve bol kıymalı nefis iç harcının lezzeti, mantının her tanesinde hissediliyor.

Gözden KaçmasınSinop mantısı tarifi (Videolu)Sinop mantısı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAVUÇLU KABAK MÜCVER

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Geleneksel sofraların en sevilen sebze yemeklerinden biri olan mücver, havucun tatlılığı ve kabağın hafifliğiyle birleşerek sofralara hem sağlıklı hem de iştah açıcı bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınHavuçlu kabak mücver tarifiHavuçlu kabak mücver tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların en sevilen ve iştah açan mezelerinden biri oluyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu köz patlıcan salatası tarifiYoğurtlu köz patlıcan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇİKOLATA SOSLU MEYVELİ KUP TATLISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Çikolata soslu meyveli kup tatlısı, taze meyveler ve çikolatanın lezzetini bir araya getirerek hem lezzetiyle hem sunumuyla sofranıza enfes bir sütlü tatlı alternatifi oluyor.

Gözden KaçmasınÇikolata soslu meyveli kup tatlısı tarifiÇikolata soslu meyveli kup tatlısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)
Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)#Glutensiz Orman Meyveli Muffin
Kadirli sucuk ekmek coğrafi işaret tescil belgesi aldı
'Kadirli sucuk ekmek' coğrafi işaret tescil belgesi aldı#Kadirli Sucuk Ekmek
Belen tava nasıl yapılır Belen tava videolu tarifi ve püf noktaları
Belen tava nasıl yapılır? Belen tava videolu tarifi ve püf noktaları#Belen Tava Nasıl Yapılır?
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

5
Kadirli sucuk ekmek coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEMEK KÜLTÜRÜ

'Kadirli sucuk ekmek' coğrafi işaret tescil belgesi aldı

5
Belen tava nasıl yapılır Belen tava videolu tarifi ve püf noktaları
MUTFAK TÜYOLARI

Belen tava nasıl yapılır? Belen tava videolu tarifi ve püf noktaları

Benzer Yazılar
5
Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)
KEK TARİFLERİ

Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Çilekli milkshake tarifi
İÇECEK TARİFLERİ

Çilekli milkshake tarifi

30 dkKolay
5
Çikolata soslu meyveli kup tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Çikolata soslu meyveli kup tatlısı tarifi

30-60 dkOrta
5
Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)
KEK TARİFLERİ

Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Acılı ezme tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Acılı ezme tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Tavuk bonfile tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk bonfile tarifi

30-60 dkOrta
5
Siyah pirinç pilavı tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Siyah pirinç pilavı tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuklu mantarlı krep tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuklu mantarlı krep tarifi

30-60 dkOrta
5
Sinop mantısı tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Sinop mantısı tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Fırında tavuklu patates oturtma tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında tavuklu patates oturtma tarifi

30-60 dkOrta