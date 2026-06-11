Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık domates çorbasıyla başlayıp ana yemekte üzerindeki bol cevizi ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakan nefis Sinop mantısı ile tam bir ziyafet sunuyor. Taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla hazırlanan çoban salatası, havucun doğal tatlılığı ile kabağın hafifliğini birleştiren havuçlu kabak mücveri ve nefis yoğurtlu köz patlıcan salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Taze meyveleri ile çikolata sosunun lezzet uyumunu şık bir sunumla bir araya getiren hafif ve serinletici çikolata soslu meyveli kup tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Sinop mantısı

Çoban salata

Havuçlu kabak mücver

Yoğurtlu köz patlıcan salatası

Çikolata soslu meyveli kup tatlısı

DOMATES ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen lezzetlerinden domates çorbası, yaz domatesleriyle yapıldığında lezzetine doyum olmuyor.

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SİNOP MANTISI

Sinop mantısı, üzerindeki ceviz ve sarımsaklı yoğurt ikilisiyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. İncecik açılan el açması hamuru ve bol kıymalı nefis iç harcının lezzeti, mantının her tanesinde hissediliyor.

Gözden Kaçmasın Sinop mantısı tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA





Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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HAVUÇLU KABAK MÜCVER





Geleneksel sofraların en sevilen sebze yemeklerinden biri olan mücver, havucun tatlılığı ve kabağın hafifliğiyle birleşerek sofralara hem sağlıklı hem de iştah açıcı bir alternatif sunuyor.

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YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI





Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların en sevilen ve iştah açan mezelerinden biri oluyor.

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ÇİKOLATA SOSLU MEYVELİ KUP TATLISI





Çikolata soslu meyveli kup tatlısı, taze meyveler ve çikolatanın lezzetini bir araya getirerek hem lezzetiyle hem sunumuyla sofranıza enfes bir sütlü tatlı alternatifi oluyor.