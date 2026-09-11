Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen dalyan köfte, yanına çok yakışan patates püresi ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Beyaz peynirli ve zeytinli taze Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tabanındaki keki ve pürüzsüz çikolata kremasıyla supangle, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Dalyan köfte

Patates püresi

Şehriyeli pirinç pilavı

Akdeniz salatası

Supangle

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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DALYAN KÖFTE





Dalyan köfte, kalabalık sofralar için hem doyurucu hem lezzetli seçeneklerden biri oluyor. Dilimlendiğinde ortaya çıkan renkli garnitürü ve haşlanmış yumurtasıyla sunumu göz alıcı olurken, üzerine gezdirilen domates sosuyla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden Kaçmasın Dalyan köfte tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES PÜRESİ





Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

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AKDENİZ SALATASI





Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

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SUPANGLE





Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisi ile sıradan bir puding olmaktan çıkıp damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.