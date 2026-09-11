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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, iştah açan mercimek çorbasıyla başlayıp lokum gibi pişen dalyan köfte, yanına çok yakışan patates püresi ve tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Beyaz peynirli ve zeytinli taze Akdeniz salatası ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tabanındaki keki ve pürüzsüz çikolata kremasıyla supangle, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Dalyan köfte
  • Patates püresi
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Akdeniz salatası
  • Supangle

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DALYAN KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Dalyan köfte, kalabalık sofralar için hem doyurucu hem lezzetli seçeneklerden biri oluyor. Dilimlendiğinde ortaya çıkan renkli garnitürü ve haşlanmış yumurtasıyla sunumu göz alıcı olurken, üzerine gezdirilen domates sosuyla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Gözden KaçmasınDalyan köfte tarifiDalyan köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATATES PÜRESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Patates püresi, ipek gibi kıvamı ve tereyağının damakta bıraktığı enfes tadıyla her yemeğin yanına yakışan eşlikçilerden biri oluyor. Patatesin krema ile kazandığı pürüzsüz kıvam, bu lezzeti gurme bir tabağa dönüştürüyor.

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Gözden KaçmasınPatates püresi tarifiPatates püresi tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

Gözden KaçmasınŞehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

AKDENİZ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Akdeniz salatası, taptaze sebzelerin zeytin ve beyaz peynirle buluştuğu en lezzetli salata tarifleri arasında yer alıyor. Zeytinyağı ve limon suyu ile hazırlanan sosu, salatanın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınAkdeniz salatası tarifiAkdeniz salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SUPANGLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (11 Eylül 2026)

Çikolata sevenlerin vazgeçilmezi olan supangle, ipek gibi kıvamıyla tatlı krizlerine hızlı ve lezzetli bir çözüm sunuyor. Tabanındaki yumuşacık kek dilimleri ve pürüzsüz çikolatalı muhallebisi ile sıradan bir puding olmaktan çıkıp damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.

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