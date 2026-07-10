Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte el emeği lezzetiyle iştah açan Kayseri mantısı ve zeytinyağlı enginar ile nefis lezzetler sunuyor. İsli tadıyla yanık yoğurt ve ferahlatıcı sarımsaklı domates salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Damakta eriyen kıvamıyla enfes sütlü Nuriye tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
EZOGELİN ÇORBASI
Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.
KAYSERİ MANTISI
Kayseri mantısı, özenle hazırlanan hamuru ve nefis iç harcıyla sofralarımızın vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralara tazelik katıyor.
YANIK YOĞURT
Denizli mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yanık yoğurt, isli tadı ve enfes kıvamıyla sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
SARIMSAKLI DOMATES SALATASI
Yaz mevsiminin lezzetli domatesleriyle hazırlanıp sofralara taptaze bir ferahlık getiren bu salata, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğüne çok yakışıyor.
SÜTLÜ NURİYE
İncecik açılan yufkaların arasında bol fındık içi ve tereyağının lezzeti ile pişerek fırından çıktığı anda kokusu tüm evi sarıyor.