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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, geleneksel ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte el emeği lezzetiyle iştah açan Kayseri mantısı ve zeytinyağlı enginar ile nefis lezzetler sunuyor. İsli tadıyla yanık yoğurt ve ferahlatıcı sarımsaklı domates salatası bu zengin öğünü tamamlıyor. Damakta eriyen kıvamıyla enfes sütlü Nuriye tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)
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Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Kayseri mantısı
  • Zeytinyağlı enginar
  • Yanık yoğurt
  • Sarımsaklı domates salatası
  • Sütlü Nuriye

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

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KAYSERİ MANTISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Kayseri mantısı, özenle hazırlanan hamuru ve nefis iç harcıyla sofralarımızın vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınKayseri mantısı tarifiKayseri mantısı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralara tazelik katıyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı enginar tarifi (Videolu)Zeytinyağlı enginar tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

YANIK YOĞURT

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Denizli mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan yanık yoğurt, isli tadı ve enfes kıvamıyla sofranıza damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

Gözden KaçmasınYanık yoğurt tarifiYanık yoğurt tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SARIMSAKLI DOMATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

Yaz mevsiminin lezzetli domatesleriyle hazırlanıp sofralara taptaze bir ferahlık getiren bu salata, kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğüne çok yakışıyor.

Gözden KaçmasınSarımsaklı domates salatası tarifiSarımsaklı domates salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SÜTLÜ NURİYE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Temmuz 2026)

İncecik açılan yufkaların arasında bol fındık içi ve tereyağının lezzeti ile pişerek fırından çıktığı anda kokusu tüm evi sarıyor.

Gözden KaçmasınSütlü Nuriye tarifiSütlü Nuriye tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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