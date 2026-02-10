search__icondelete
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem şifa dolu bir başlangıcı hem de geleneksel mutfağımızın en sevilen tencere yemeklerini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak ve sebzelerin lezzetiyle zenginleşen tavuk suyu çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, ana yemekte tam kıvamında pişen patates oturtma ve ona eşlik eden tane tane dökülen mısırlı basmati pilavı ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza lezzetli bir dokunuş katacak cevizli ve sarımsaklı tarator ile zenginleşen bu menüde, günün kapanışını ise Balkan mutfağının en sevilen, hafif ve sütlü tatlısı trileçe ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
MENÜDE NELER VAR?

  • Tavuk suyu çorbası
  • Tarator
  • Mısırlı basmati pilavı
  • Patates oturtma
  • Trileçe

TAVUK SUYU ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
Kış sofralarında nefis bir şifa kaynağı olan tavuk suyu çorbası, sebzelerin lezzetiyle zenginleşerek her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

TARATOR

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
Sofraların en sevilen mezelerinden taratoru, evdeki malzemelerle kısa bir sürede ve zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biridir.

MISIRLI BASMATİ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
Mısırlı basmati pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki mısırlarla her kaşıkta enfes bir lezzet sunuyor. Salma yöntemiyle pişen pilav, pirincin hafifliğiyle mısırın lezzetini bir araya getiriyor.

PATATES OTURTMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
Geleneksel Türk mutfağının en sevilen tencere yemeklerinden biri olan patates oturtmayı, doğru pişirme adımlarıyla tam kıvamında hazırlayabilirsiniz.

TRİLEÇE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
Balkan mutfağının sevilen tatlılarından trileçenin adı İspanyolca 'üç süt' anlamına gelen 'tres leches' kelimesinden geliyor. Yumuşacık kekiyle, üç farklı süt karışımı buluştuğunda ortaya nefis bir lezzet çıkıyor.

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Şubat 2026)
