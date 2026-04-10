Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Nisan 2026)

search__icondelete
Hürriyet LezizzBlog
#günlük ev yemeği menüsü#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#yayla çorbası nasıl yapılır?#etli soğan yahnisi nasıl yapılır?
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte arpacık soğanların ve kuşbaşı etlerin ağır ateşte piştiği nefis etli soğan yahnisi ve yanına yakışan baharatlarla zenginleşmiş tane tane dökülen iç pilav ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Bol cevizli ve nar ekşili sosuyla iştah açan gavurdağı salatası, isli tadıyla süzme yoğurdu buluşturan nefis köz patlıcan salatası ve iştah açan pratik mor lahana turşusu bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Milföy hamurunun çıtırlığını sütlü şerbetin ferahlığıyla birleştiren ve klasik baklava lezzetini pratik bir şekilde sunan milföyden soğuk baklava bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Etli soğan yahnisi
  • İç pilav
  • Gavurdağı salatası
  • Pratik mor lahana turşusu
  • Yoğurtlu köz patlıcan salatası
  • Milföyden soğuk baklava

YAYLA ÇORBASI

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Yayla çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
ETLİ SOĞAN YAHNİSİ

Etli soğan yahnisi, arpacık soğanların ve lokum gibi kuşbaşı etlerin ağır ateşte pişirilerek hazırlandığı iştah açıcı ana yemeklerimizden biridir. Bu enfes tarif, soğanların bütünlüğünü koruyarak yemeğe kattığı lezzet ve salçalı sosuyla sofralara geleneksel bir ziyafet havası getirir.

Etli soğan yahnisi tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
İÇ PİLAV

Haberin Devamı

Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz. Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatların pirinçle buluştuğu bu tarif, hem et yemeklerinin yanına çok yakışır hem de tek başına doyurucu bir öğün olur.

İç pilav tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
GAVURDAĞI SALATASI

Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor. Domates ve biberin uyumuna eşlik eden nar tanelerinin kattığı hafif mayhoş tadı, bu tarifi her öğünde keyifle tüketilen iştah açıcı bir seçeneğe dönüştürüyor.

Gavurdağı salatası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
PRATİK MOR LAHANA TURŞUSU

Mor lahana turşusu, iştah açıcı kütür kütür lezzetiyle salataların ve sandviçlerin vazgeçilmez eşlikçileri arasında yer alıyor. Klasik turşulardan farklı olarak beklemenize gerek kalmadan dakikalar içinde hazırlanan bu pratik tarif, sirke ve limonun ferahlatıcı ekşiliğini lahananın en taze haliyle buluşturuyor.

Pratik mor lahana turşusu tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
YOĞURTLU KÖZ PATLICAN SALATASI

Haberin Devamı

Közlenmiş patlıcanın isli tadı ile süzme yoğurdun ferahlığını bir araya getiren yoğurtlu köz patlıcan salatası, sofraların en sevilen ve iştah açan mezelerinden biridir.

Yoğurtlu köz patlıcan salatası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
MİLFÖYDEN SOĞUK BAKLAVA

Soğuk baklava, milföy hamurunun çıtırlığı ve sütün ferahlığıyla birleşerek pratik tatlı arayanlar için iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Klasik baklava lezzetini dakikalar içinde hazırlamanıza imkan tanıyan bu tarif, her katmanındaki hafifliğiyle çay saatlerine keyif katıyor.

Milföyden soğuk baklava tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
En Çok Okunanlar

