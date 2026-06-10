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#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#sütlü brokoli çorbası nasıl yapılır?#tavuk bonfile nasıl yapılır?#siyah pirinç pilavı nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, nefis bir sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp restoran kalitesinde lokum gibi yumuşacık pişen tavuk bonfile, sıra dışı lezzetiyle siyah pirinç pilavı, enfes kıvamıyla acılı ezme ile hardal soslu patates salatası ve bademli yumuşacık keşkül tatlısını aynı sofrada buluşturuyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)
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Menüde neler var?

  • Sütlü brokoli çorbası
  • Tavuk bonfile
  • Siyah pirinç pilavı
  • Acılı ezme
  • Hardallı patates salatası
  • Keşkül

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

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TAVUK BONFİLE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Sofralarınıza hem çok pratik hem de restoran kalitesinde bir lezzet sunan tavuk bonfile, lokum gibi yumuşacık pişerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Gözden KaçmasınTavuk bonfile tarifiTavuk bonfile tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

SİYAH PİRİNÇ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Siyah pirinç pilavı, lif açısından zengin olan siyah pirincin kendine özgü fındıksı aromasıyla sofranıza hem sağlıklı hem de sıra dışı bir alternatif sunuyor.

Gözden KaçmasınSiyah pirinç pilavı tarifiSiyah pirinç pilavı tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

ACILI EZME

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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor.

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HARDALLI PATATES SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.

Gözden KaçmasınHardallı patates salatası tarifiHardallı patates salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KEŞKÜL

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Keşkül, geleneksel sütlü tatlılarımızın en sevilenleri arasında yer alıyor. Bademin lezzeti ve tam kıvamında hazırlanan muhallebisi ile tatlı krizlerine enfes bir çözüm sunuyor.

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