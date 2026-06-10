Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, nefis bir sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp restoran kalitesinde lokum gibi yumuşacık pişen tavuk bonfile, sıra dışı lezzetiyle siyah pirinç pilavı, enfes kıvamıyla acılı ezme ile hardal soslu patates salatası ve bademli yumuşacık keşkül tatlısını aynı sofrada buluşturuyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Sütlü brokoli çorbası

Tavuk bonfile

Siyah pirinç pilavı

Acılı ezme

Hardallı patates salatası

Keşkül

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI





Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.

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TAVUK BONFİLE





Sofralarınıza hem çok pratik hem de restoran kalitesinde bir lezzet sunan tavuk bonfile, lokum gibi yumuşacık pişerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

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SİYAH PİRİNÇ PİLAVI





Siyah pirinç pilavı, lif açısından zengin olan siyah pirincin kendine özgü fındıksı aromasıyla sofranıza hem sağlıklı hem de sıra dışı bir alternatif sunuyor.

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ACILI EZME

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Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor.

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HARDALLI PATATES SALATASI





İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.

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KEŞKÜL





Keşkül, geleneksel sütlü tatlılarımızın en sevilenleri arasında yer alıyor. Bademin lezzeti ve tam kıvamında hazırlanan muhallebisi ile tatlı krizlerine enfes bir çözüm sunuyor.