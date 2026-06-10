Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Haziran 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, nefis bir sütlü brokoli çorbasıyla başlayıp restoran kalitesinde lokum gibi yumuşacık pişen tavuk bonfile, sıra dışı lezzetiyle siyah pirinç pilavı, enfes kıvamıyla acılı ezme ile hardal soslu patates salatası ve bademli yumuşacık keşkül tatlısını aynı sofrada buluşturuyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir lezzet sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI
Brokolinin kendine özgü lezzetini un ve süt ile artırarak sofranızda içinizi ısıtacak hem hafif hem besleyici bir başlangıç alternatifi oluyor.
TAVUK BONFİLE
Sofralarınıza hem çok pratik hem de restoran kalitesinde bir lezzet sunan tavuk bonfile, lokum gibi yumuşacık pişerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
SİYAH PİRİNÇ PİLAVI
Siyah pirinç pilavı, lif açısından zengin olan siyah pirincin kendine özgü fındıksı aromasıyla sofranıza hem sağlıklı hem de sıra dışı bir alternatif sunuyor.
ACILI EZME
Acılı ezme, taze sebzeler ve ekşili sos ile hazırlanıp lezzetiyle damak çatlatan meze çeşitlerimizden biri oluyor.
HARDALLI PATATES SALATASI
İster et yemeklerinin yanına eşlikçi olarak ister tek başına bir öğün tüketebileceğiniz bu lezzet, sosuyla da sofranızda fark yaratıyor.
KEŞKÜL
Keşkül, geleneksel sütlü tatlılarımızın en sevilenleri arasında yer alıyor. Bademin lezzeti ve tam kıvamında hazırlanan muhallebisi ile tatlı krizlerine enfes bir çözüm sunuyor.