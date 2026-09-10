Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
DOMATES SOSLU BİBER TURŞUSU
Domates soslu biber turşusu, bol domates ve biber çeşitleriyle hazırlanarak ister hemen ister kış aylarında tüketebileceğiniz nefis bir seçenek oluyor. Mevsiminde pratik bir şekilde hazırlanan bu enfes tarifin sirke, sarımsak ve zeytinyağı ile lezzeti tamamlıyor.
EKMEK ARASI KÖFTE
Sokak lezzetlerinin en doyurucu seçeneklerinden ekmek arası köfte, dışarıda severek tükettiğiniz nefis köfteleri mutfağınızın sıcaklığına taşıyor. Tam kıvamında iştah açan köfteler, taptaze ekmeğin içinde çıtır yeşillikler ve domateslerle bir araya geldiğinde her ısırıkta damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI
Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne yakışan bu nefis lezzet, sofradaki herkesin favorisi oluyor.
PATLICAN SALATASI
Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.
OTLU AYRAN
En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.
DONDURMALI İRMİK HELVASI
Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.