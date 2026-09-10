Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates soslu biber turşusu, ekmek arası köfte ve sarımsaklı yoğurtlu patates kızartması ile sofranıza lezzetli seçenekler sunuyor. Köz lezzetli patlıcan salatası ve serinletici otlu ayran ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Sıcak helva ile serin dondurmayı buluşturan dondurmalı irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates soslu biber turşusu

Ekmek arası köfte

Yoğurtlu patates kızartması

Patlıcan salatası

Otlu ayran

Dondurmalı irmik helvası

DOMATES SOSLU BİBER TURŞUSU





Domates soslu biber turşusu, bol domates ve biber çeşitleriyle hazırlanarak ister hemen ister kış aylarında tüketebileceğiniz nefis bir seçenek oluyor. Mevsiminde pratik bir şekilde hazırlanan bu enfes tarifin sirke, sarımsak ve zeytinyağı ile lezzeti tamamlıyor.

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EKMEK ARASI KÖFTE





Sokak lezzetlerinin en doyurucu seçeneklerinden ekmek arası köfte, dışarıda severek tükettiğiniz nefis köfteleri mutfağınızın sıcaklığına taşıyor. Tam kıvamında iştah açan köfteler, taptaze ekmeğin içinde çıtır yeşillikler ve domateslerle bir araya geldiğinde her ısırıkta damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI





Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne yakışan bu nefis lezzet, sofradaki herkesin favorisi oluyor.

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PATLICAN SALATASI





Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

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OTLU AYRAN





En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.

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DONDURMALI İRMİK HELVASI





Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.