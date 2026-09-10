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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, domates soslu biber turşusu, ekmek arası köfte ve sarımsaklı yoğurtlu patates kızartması ile sofranıza lezzetli seçenekler sunuyor. Köz lezzetli patlıcan salatası ve serinletici otlu ayran ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Sıcak helva ile serin dondurmayı buluşturan dondurmalı irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)
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Menüde neler var?

  • Domates soslu biber turşusu
  • Ekmek arası köfte
  • Yoğurtlu patates kızartması
  • Patlıcan salatası
  • Otlu ayran
  • Dondurmalı irmik helvası

DOMATES SOSLU BİBER TURŞUSU

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Domates soslu biber turşusu, bol domates ve biber çeşitleriyle hazırlanarak ister hemen ister kış aylarında tüketebileceğiniz nefis bir seçenek oluyor. Mevsiminde pratik bir şekilde hazırlanan bu enfes tarifin sirke, sarımsak ve zeytinyağı ile lezzeti tamamlıyor.

Gözden KaçmasınDomates soslu biber turşusu tarifiDomates soslu biber turşusu tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

EKMEK ARASI KÖFTE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Sokak lezzetlerinin en doyurucu seçeneklerinden ekmek arası köfte, dışarıda severek tükettiğiniz nefis köfteleri mutfağınızın sıcaklığına taşıyor. Tam kıvamında iştah açan köfteler, taptaze ekmeğin içinde çıtır yeşillikler ve domateslerle bir araya geldiğinde her ısırıkta damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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Gözden KaçmasınEkmek arası köfte tarifiEkmek arası köfte tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

YOĞURTLU PATATES KIZARTMASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Büyük küçük herkesin çok sevdiği patates kızartması, bu defa sarımsaklı yoğurt ve taze naneyle birleşerek çok daha hafif ve iştah açıcı bir lezzete ulaşıyor. Çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne yakışan bu nefis lezzet, sofradaki herkesin favorisi oluyor.

Gözden KaçmasınYoğurtlu patates kızartması tarifiYoğurtlu patates kızartması tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

PATLICAN SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Patlıcan salatası, közlenmiş sebzelerin lezzeti ile hazırlanıp sofranıza ferahlatıcı bir salata çeşidi sunuyor. Fırında közlenen patlıcan ve kapya biber, limonlu sosla buluşarak iştah açan bir tat kazanıyor.

Gözden KaçmasınPatlıcan salatası tarifiPatlıcan salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

OTLU AYRAN

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

En sevilen geleneksel içeceklerimizin biri olan ayran, bu tarifle taze yeşilliklerin lezzeti ile hazırlanıp sofranızda hem hafif hem serinletici bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınOtlu ayran tarifiOtlu ayran tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (10 Eylül 2026)

Dondurmalı irmik helvası, sıcak helva içindeki serin dondurma sürpriziyle geleneksel tatlılar arasında leziz bir yer tutuyor. Hazırlık aşamasında eklenen az miktardaki un, helvanın dondurmayla birleştiği anda çatlamasını önlüyor.

Gözden KaçmasınDondurmalı irmik helvası tarifiDondurmalı irmik helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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