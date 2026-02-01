search__icondelete
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, protein deposu kış lezzetlerini ve iştah kabartan kebap lezzetini sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak ve eriştelerle doyuruculuğu artan yeşil mercimek çorbasıyla başlayan bu zengin sofra, çıtır patatesleri ve lokum gibi etiyle meşhur çökertme kebabı ile devam ederken, el emeği tepsi mantısı ile nefis bir seçenek sunuyor. Yoğurtlu mor lahana mezesi ve günün kapanışında ise ev yapımı bisküvilerle hazırlanan çocukluğumuzun unutulmaz lezzeti mozaik pasta bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

  • Yeşil mercimek çorbası
  • Çökertme kebabı
  • Tepsi mantısı
  • Yoğurtlu mor lahana mezesi
  • Ev yapımı bisküviyle mozaik pasta

YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Şubat 2026)

Tam bir protein deposu olan yeşil mercimek çorbası, çok lezzetli ve oldukça kolay hazırlanıyor. İçerisine eklenen eriştelerle lezzeti katlanıyor. İster ana yemek olarak, ister çorba olarak tüketebileceğiniz nefis bir tarif...

Yeşil mercimek çorbası tarifi

Yeşil mercimek çorbası tarifi

ÇÖKERTME KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Şubat 2026)

Çıtır çıtır kibrit patateslerin üzerine eklenen süzme yoğurt ve lokum gibi pişmiş et parçaları, çökertme kebabını sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri yapıyor. Domates sosunun verdiği hafif mayhoşluk ve etin suyuyla birleşen yoğurdun lezzeti, her çatalda enfes bir tat sunuyor.

Çökertme kebabı tarifi

Çökertme kebabı tarifi

TEPSİ MANTISI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Şubat 2026)

Tepsi mantısı, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle kalabalık sofralara çok yakışıyor. Mantının hamuru incecik açılıp küçük kareler halinde kesiliyor. Her kare, nefis kıymalı iç harçla dolduruluyor.

Tepsi mantısı tarifi

Tepsi mantısı tarifi

YOĞURTLU MOR LAHANA MEZESİ

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Şubat 2026)

Sofraların en göz alıcı renklerine sahip olan yoğurtlu mor lahana mezesi, ferahlatıcı tadıyla ve çıtır ceviz parçalarıyla iştah açan bir lezzet sunuyor. Mor lahananın zeytinyağında hafifçe yumuşatılmasıyla ortaya çıkan nefis aroması, süzme yoğurt ve mayonez ile buluşarak harika bir denge yakalıyor.

Yoğurtlu mor lahana mezesi tarifi

Yoğurtlu mor lahana mezesi tarifi

EV YAPIMI BİSKÜVİYLE MOZAİK PASTA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Şubat 2026)

Çocukluk anılarınızın en tatlı köşesinde duran mozaik pasta, şimdi de kahve sohbetlerinize eşlik ediyor. Bu özel tarifte ev yapımı ve mis kokulu tereyağlı bisküviler hazırladık. Çıtır bisküvilerin, nefis çikolatalı ganaj ile harmanlanarak hazırlandığı leziz mozaik pastayı siz de evde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı bisküviyle mozaik pasta tarifi

Ev yapımı bisküviyle mozaik pasta tarifi

