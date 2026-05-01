Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Mayıs 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ezogelin çorbasıyla başlayıp ana yemekte domates sosu ve yoğurt eşliğinde servis edilen lokum gibi Tire köftesi ile tane tane bezelyeli pilav eşliğinde zengin bir seçenek sunuyor. Sofranıza dereotunun ferahlığı ve bahar tazeliğini taşıyan zeytinyağlı taze bakla ile enfes haydari, bu doyurucu öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Çıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakan pastel de nata ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Tire köfte

Zeytinyağlı taze bakla

Bezelyeli pilav

Haydari

Pastel de nata

EZOGELİN ÇORBASI

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

TİRE KÖFTE





Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Tire köftesi, hem sunumuyla hem de eşsiz lezzetiyle en sevilen köfte çeşitleri arasındadır.

ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA





Zeytinyağlı taze bakla, dereotunun ferahlatıcı tadı ve tam kıvamındaki terbiyesiyle sofranıza iştah açan bir sebze yemeği alternatifi sunuyor.

BEZELYELİ PİLAV

Bu leziz tarif, bezelyelerin canlı yeşil rengi ve pirinçlerin tane tane dökülen kıvamıyla her denemede garantili sonuç veriyor.

HAYDARİ





Haydari mezesi, süzme yoğurdun yoğun kıvamı ve tereyağında kavrulan sarımsakların lezzetiyle sofraların vazgeçilmez başlangıçları arasında yer alıyor.

PASTEL DE NATA





Portekiz mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan pastel de natayı, evinizdeki malzemelerle ve oldukça pratik bir yöntemle kısa sürede hazırlayabilirsiniz.