Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Haziran 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, içinizi serinletecek soğuk ayran aşı çorbasıyla başlayıp ana yemekte patateslerin yumuşacık lezzetini baharatlı kıymayla bir araya getiren nefis bir tencere yemeği ve yanında tam kıvamındaki cevizli peynirli erişte ile ziyafet sunuyor. Közlenmiş sebzelerin incecik kıyılıp zeytinyağıyla harmanlanmasıyla hazırlanan babagannuş ve çıtır çıtır pişen nefis havuç mücver, bu zengin öğünü tamamlıyor. Enfes höşmerim tatlısı ise bu keyifli sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Soğuk ayran aşı çorbası

Kıymalı patates yemeği

Cevizli peynirli erişte

Babagannuş

Havuç mücver

Höşmerim

SOĞUK AYRAN AŞI ÇORBASI





Soğuk ayran aşı çorbası, içeriğindeki nohut ve buğday ile uzun süre tok tutarken çay saatlerinden akşam yemeklerine kadar her öğüne çok yakışıyor.

Gözden Kaçmasın Soğuk ayran aşı çorbası tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI PATATES YEMEĞİ





Geleneksel tencere yemeklerinin en sevilenlerinden kıymalı patates yemeği, az malzemeyle kısa sürede hazırlanarak mutfaklarımızda sıkça tercih ediliyor.

Gözden Kaçmasın Kıymalı patates yemeği tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

CEVİZLİ PEYNİRLİ ERİŞTE





Mutfakta hazırlaması sadece birkaç dakikanızı alan bu nefis yemek, demlenme süresiyle birlikte tam kıvamında ve tane tane dökülen bir lezzete ulaşıyor.

Gözden Kaçmasın Cevizli peynirli erişte tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

BABAGANNUŞ

Haberin Devamı





Sofralarımızın en sevilen mezelerden biri olan babagannuş, közlenmiş sebzelerin bıçakla ince ince doğranıp harmanlanmasıyla hazırlanıyor.

Gözden Kaçmasın Babagannuş tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HAVUÇ MÜCVER





Hem kahvaltılar hem de akşam yemekleri için hazırlayabileceğiniz bu lezzet, geleneksel kabak mücverine iştah açıcı bir alternatif oluyor.

Gözden Kaçmasın Havuç mücver tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

HÖŞMERİM





Peynir helvası olarak da bilinen bu nefis tatlı, altın sarısı rengi ve iştah açıcı kokusuyla hem çay saatlerinizin hem de yemek sonrası ikramlarınızın en lezzetli eşlikçisi oluyor.