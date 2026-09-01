Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Eylül 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
DOMATES ÇORBASI
Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.
ETLİ PATATES YEMEĞİ
Tencere yemeklerinin sevilen tariflerinden etli patates, anne usulü lezzetiyle sofranıza hem doyurucu hem de nefis bir seçenek sunuyor. Kuşbaşı et ve patates ile pişirilen bu leziz sulu yemek, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.
ÇOBAN SALATA
Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.
HAYDARİ
Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.
FISTIKLI SOĞUK BAKLAVA
Şerbetli tatlıların en sevilen çeşitlerinden fıstıklı soğuk baklava, sofranıza hem hafif ve hem leziz bir tatlı seçeneği sunuyor. Çıtır baklava yufkaları ve bol Antep fıstığıyla her lokmada damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.