Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Eylül 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kadife gibi kıvamlı domates çorbasıyla başlayıp anne usulü pişen etli patates yemeği ve yanına çok yakışan şehriyeli pirinç pilavı ile lezzetli seçenekler sunuyor. Bol limonlu çoban salata ve sarımsaklı süzme yoğurduyla nefis haydari ise bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Çıtır yufkası ve sütlü şerbetiyle soğuk baklava, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Domates çorbası

Etli patates yemeği

Şehriyeli pirinç pilavı

Çoban salata

Haydari

Fıstıklı soğuk baklava

DOMATES ÇORBASI





Sofralarımızın en sevilen başlangıçlarından biri olan domates çorbası, kadife gibi pürüzsüz kıvamı ve tereyağının eşsiz kokusuyla her kaşıkta tadına doyulmayan bir lezzet sunuyor.

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ETLİ PATATES YEMEĞİ





Tencere yemeklerinin sevilen tariflerinden etli patates, anne usulü lezzetiyle sofranıza hem doyurucu hem de nefis bir seçenek sunuyor. Kuşbaşı et ve patates ile pişirilen bu leziz sulu yemek, mutfakta pratik bir şekilde hazırlanıyor.

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ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçlerin tereyağının lezzetiyle pişirilmesiyle hazırlanıp sofranıza enfes bir eşlikçi oluyor.

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ÇOBAN SALATA

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Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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HAYDARİ





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan haydari, pratik hazırlanışı ve hafifliğiyle sofranızda yerini alıyor. Süzme yoğurt, peynir ve sarımsağın birleşimiyle damak çatlatan bir lezzet sunuyor.

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FISTIKLI SOĞUK BAKLAVA





Şerbetli tatlıların en sevilen çeşitlerinden fıstıklı soğuk baklava, sofranıza hem hafif ve hem leziz bir tatlı seçeneği sunuyor. Çıtır baklava yufkaları ve bol Antep fıstığıyla her lokmada damak çatlatan bir lezzete ulaşıyor.