search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam yemeğine ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#mercimek çorbası nasıl yapılır?#balık ekmek nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp taze roka ve soğan dilimleriyle lezzetlenen balık ekmek ve yanına çok yakışan midye dolma ile lezzetli seçenekler sunuyor. Zeytinyağlı ve sarımsaklı sosuyla Ege esintili deniz börülcesi salatası ve cevizli tarator bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tereyağında kavrulan irmiği ve bol Antep fıstığıyla irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Mercimek çorbası
  • Balık ekmek
  • Midye dolma
  • Tarator
  • Deniz börülcesi salatası
  • Fıstıklı irmik helvası

MERCİMEK ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

Gözden KaçmasınMercimek çorbası tarifiMercimek çorbası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BALIK EKMEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Taze uskumruyla hazırlanan balık ekmek, hem doyurucu hem lezzetli bir öğün seçeneği oluyor. Sıcak ekmeğin arasına dizilen taze roka ve soğan dilimleri balığın lezzetini tamamlıyor.

Gözden KaçmasınBalık ekmek tarifiBalık ekmek tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

MİDYE DOLMA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden midye dolma, yenibahar ve karabiberle hazırlanan iç pilavın midyelerle buluşmasıyla sofranıza nefis bir lezzet sunuyor. Soğanlı ve baharatlı iç pilavı, midyelerin tuzlu tadıyla birleşerek lezzetini artırıyor.

Gözden KaçmasınMidye dolma tarifiMidye dolma tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

TARATOR

Haberin Devamı

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Sofraların en sevilen mezelerinden tarator, evdeki malzemelerle kısa bir sürede ve zahmetsizce hazırlanıyor. Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Gözden KaçmasınTarator tarifiTarator tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. Mutfakta fazla zaman harcamadan pratik bir şekilde hazırlanırken özellikle balık yemeklerinin yanında iştah açıcı bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınDeniz börülcesi salatası tarifiDeniz börülcesi salatası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

FISTIKLI İRMİK HELVASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Fıstıklı irmik helvası, tereyağında kavrulan irmiğin toz Antep fıstığıyla buluşmasıyla hazırlanan, çay saatleri için nefis bir tatlı seçeneği oluyor. Sütlü şerbetle pişen irmik, Antep fıstığının lezzetiyle buluşarak enfes bir lezzete ulaşıyor.

Gözden KaçmasınFıstıklı irmik helvası tarifiFıstıklı irmik helvası tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

En Lezizz'ler

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)#Bugün Ne Pişirsem?
Sarımsak turşusu nasıl yapılır Sarımsak turşusu tarifi
Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Sarımsak turşusu tarifi#Sarımsak Turşusu Tarifi
Evde pasta nasıl yapılır Tam ölçülü 10 nefis pasta tarifi
Evde pasta nasıl yapılır? Tam ölçülü 10 nefis pasta tarifi#Evde Pasta Nasıl Yapılır?
Fıstıklı irmik helvası tarifi
Fıstıklı irmik helvası tarifi#Fıstıklı İrmik Helvası
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

5
Sarımsak turşusu nasıl yapılır Sarımsak turşusu tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Sarımsak turşusu nasıl yapılır? Sarımsak turşusu tarifi

5
Evde pasta nasıl yapılır Tam ölçülü 10 nefis pasta tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Evde pasta nasıl yapılır? Tam ölçülü 10 nefis pasta tarifi

Benzer Yazılar
5
Fıstıklı irmik helvası tarifi
TATLI TARİFLERİ

Fıstıklı irmik helvası tarifi

30 dkKolay
5
Balık ekmek tarifi
BALIK TARİFLERİ

Balık ekmek tarifi

30 dkKolay
5
Midye dolma tarifi
BALIK TARİFLERİ

Midye dolma tarifi

30-60 dkOrta
5
Abant kebabı tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Abant kebabı tarifi

30-60 dkOrta
5
Nevzine tatlısı tarifi
TATLI TARİFLERİ

Nevzine tatlısı tarifi

30-60 dkOrta
5
Etsiz çiğ köfte tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Etsiz çiğ köfte tarifi

60+ dkOrta
5
Girit ezmesi tarifi
MEZE TARİFLERİ

Girit ezmesi tarifi

30 dkKolay
5
Karamel flan tarifi
TATLI TARİFLERİ

Karamel flan tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında biber dolması tarifi (Videolu)
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Fırında biber dolması tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Tavuklu pilav tarifi
PİLAV TARİFLERİ

Tavuklu pilav tarifi

30-60 dkOrta