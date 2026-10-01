Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Menüde neler var?
MERCİMEK ÇORBASI
Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.
BALIK EKMEK
Taze uskumruyla hazırlanan balık ekmek, hem doyurucu hem lezzetli bir öğün seçeneği oluyor. Sıcak ekmeğin arasına dizilen taze roka ve soğan dilimleri balığın lezzetini tamamlıyor.
MİDYE DOLMA
Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden midye dolma, yenibahar ve karabiberle hazırlanan iç pilavın midyelerle buluşmasıyla sofranıza nefis bir lezzet sunuyor. Soğanlı ve baharatlı iç pilavı, midyelerin tuzlu tadıyla birleşerek lezzetini artırıyor.
TARATOR
Sofraların en sevilen mezelerinden tarator, evdeki malzemelerle kısa bir sürede ve zahmetsizce hazırlanıyor. Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.
DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI
Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. Mutfakta fazla zaman harcamadan pratik bir şekilde hazırlanırken özellikle balık yemeklerinin yanında iştah açıcı bir seçenek oluyor.
FISTIKLI İRMİK HELVASI
Fıstıklı irmik helvası, tereyağında kavrulan irmiğin toz Antep fıstığıyla buluşmasıyla hazırlanan, çay saatleri için nefis bir tatlı seçeneği oluyor. Sütlü şerbetle pişen irmik, Antep fıstığının lezzetiyle buluşarak enfes bir lezzete ulaşıyor.
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