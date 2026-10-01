Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ekim 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimli mercimek çorbasıyla başlayıp taze roka ve soğan dilimleriyle lezzetlenen balık ekmek ve yanına çok yakışan midye dolma ile lezzetli seçenekler sunuyor. Zeytinyağlı ve sarımsaklı sosuyla Ege esintili deniz börülcesi salatası ve cevizli tarator bu doyurucu öğüne tazelik katıyor. Tereyağında kavrulan irmiği ve bol Antep fıstığıyla irmik helvası, tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

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Menüde neler var?

Mercimek çorbası

Balık ekmek

Midye dolma

Tarator

Deniz börülcesi salatası

Fıstıklı irmik helvası

MERCİMEK ÇORBASI





Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden mercimek çorbası, yumuşacık içimiyle sofraya geldiği anda iştahları açıyor.

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BALIK EKMEK





Taze uskumruyla hazırlanan balık ekmek, hem doyurucu hem lezzetli bir öğün seçeneği oluyor. Sıcak ekmeğin arasına dizilen taze roka ve soğan dilimleri balığın lezzetini tamamlıyor.

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MİDYE DOLMA





Sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden midye dolma, yenibahar ve karabiberle hazırlanan iç pilavın midyelerle buluşmasıyla sofranıza nefis bir lezzet sunuyor. Soğanlı ve baharatlı iç pilavı, midyelerin tuzlu tadıyla birleşerek lezzetini artırıyor.

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TARATOR

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Sofraların en sevilen mezelerinden tarator, evdeki malzemelerle kısa bir sürede ve zahmetsizce hazırlanıyor. Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

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DENİZ BÖRÜLCESİ SALATASI





Ege sofralarının vazgeçilmezi olan deniz börülcesi, zeytinyağı ve sarımsaklı sosun leziz uyumuyla sofranızda ferahlatıcı bir meze seçeneği oluyor. Mutfakta fazla zaman harcamadan pratik bir şekilde hazırlanırken özellikle balık yemeklerinin yanında iştah açıcı bir seçenek oluyor.

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FISTIKLI İRMİK HELVASI





Fıstıklı irmik helvası, tereyağında kavrulan irmiğin toz Antep fıstığıyla buluşmasıyla hazırlanan, çay saatleri için nefis bir tatlı seçeneği oluyor. Sütlü şerbetle pişen irmik, Antep fıstığının lezzetiyle buluşarak enfes bir lezzete ulaşıyor.