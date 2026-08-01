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Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Lezizz
Lezizz
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Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimiyle iştah açan yayla çorbasıyla başlayıp domates ve zeytinyağının hafifliğiyle pişen zeytinyağlı kabak ve yanına çok yakışan kıymalı makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Yoğurt ve salatalığın çıtırlığını buluşturan kuru cacık ve mısırlı peynirli salata bu lezzetli öğüne nefis bir ferahlık katıyor. Çikolatası ve mis kokulu vişne sosuyla damak çatlatan vişneli tarçınlı kek ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)
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Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Zeytinyağlı kabak
  • Kıymalı makarna
  • Kuru cacık
  • Mısırlı peynirli salata
  • Vişneli tarçınlı kek

YAYLA ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI KABAK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Kabak, domates ve zeytinyağıyla hazırlanan bu yemek, yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınZeytinyağlı kabak tarifiZeytinyağlı kabak tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI MAKARNA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Kıymalı makarna, pratik hazırlanışı ile sofraların en çok tercih edilen doyurucu lezzetlerinden biri oluyor.

Gözden KaçmasınKıymalı makarna tarifiKıymalı makarna tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

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Gözden KaçmasınKuru cacık tarifi (Videolu)Kuru cacık tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınMısırlı peynirli salata tarifiMısırlı peynirli salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNELİ TARÇINLI KEK

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Vişneli tarçınlı kek, çikolatası ve üzerine gezdirilen vişne sosuyla zenginleşerek lezzetiyle damak çatlatıyor.

Gözden KaçmasınVişneli tarçınlı kek tarifiVişneli tarçınlı kek tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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