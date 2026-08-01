Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimiyle iştah açan yayla çorbasıyla başlayıp domates ve zeytinyağının hafifliğiyle pişen zeytinyağlı kabak ve yanına çok yakışan kıymalı makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Yoğurt ve salatalığın çıtırlığını buluşturan kuru cacık ve mısırlı peynirli salata bu lezzetli öğüne nefis bir ferahlık katıyor. Çikolatası ve mis kokulu vişne sosuyla damak çatlatan vişneli tarçınlı kek ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Zeytinyağlı kabak

Kıymalı makarna

Kuru cacık

Mısırlı peynirli salata

Vişneli tarçınlı kek

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

Gözden Kaçmasın Yayla çorbası tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ZEYTİNYAĞLI KABAK





Kabak, domates ve zeytinyağıyla hazırlanan bu yemek, yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Zeytinyağlı kabak tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KIYMALI MAKARNA





Kıymalı makarna, pratik hazırlanışı ile sofraların en çok tercih edilen doyurucu lezzetlerinden biri oluyor.

Gözden Kaçmasın Kıymalı makarna tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KURU CACIK





Kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kuru cacık tarifi (Videolu) TARİFİ GÖRÜNTÜLE

MISIRLI PEYNİRLİ SALATA





Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gözden Kaçmasın Mısırlı peynirli salata tarifi TARİFİ GÖRÜNTÜLE

VİŞNELİ TARÇINLI KEK





Vişneli tarçınlı kek, çikolatası ve üzerine gezdirilen vişne sosuyla zenginleşerek lezzetiyle damak çatlatıyor.