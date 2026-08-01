Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (1 Ağustos 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, yumuşacık içimiyle iştah açan yayla çorbasıyla başlayıp domates ve zeytinyağının hafifliğiyle pişen zeytinyağlı kabak ve yanına çok yakışan kıymalı makarna ile enfes seçenekler sunuyor. Yoğurt ve salatalığın çıtırlığını buluşturan kuru cacık ve mısırlı peynirli salata bu lezzetli öğüne nefis bir ferahlık katıyor. Çikolatası ve mis kokulu vişne sosuyla damak çatlatan vişneli tarçınlı kek ise tatlı severler için akşam sofrasını lezzetiyle taçlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
YAYLA ÇORBASI
Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.
ZEYTİNYAĞLI KABAK
Kabak, domates ve zeytinyağıyla hazırlanan bu yemek, yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
KIYMALI MAKARNA
Kıymalı makarna, pratik hazırlanışı ile sofraların en çok tercih edilen doyurucu lezzetlerinden biri oluyor.
KURU CACIK
Kuru cacık, süzme yoğurt ve taze salatalıkların çıtırlığıyla hazırlanıp damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.
MISIRLI PEYNİRLİ SALATA
Rengarenk sebzeler, beyaz peynir ve mısırla hazırlanan bu nefis salata, hafifliğiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
VİŞNELİ TARÇINLI KEK
Vişneli tarçınlı kek, çikolatası ve üzerine gezdirilen vişne sosuyla zenginleşerek lezzetiyle damak çatlatıyor.
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