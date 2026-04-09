Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (09 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, tavuk suyunun şifasını ve tel şehriyenin doyuruculuğunu her kaşıkta hissettiren iç ısıtan sıcacık bir çorba ile başlayıp ana yemekte dumanı üzerinde tüten sunumuyla leziz etli biber dolması ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Közlenmiş biberin isli tadıyla zenginleşen doyurucu erişte salatası, yoğurdun ferahlığını taşıyan havuç tarator ve taze sebzelerle hazırlanan mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kıyır kıyır irmikli hamuru ve içindeki bol cevizle geleneksel kalburabastı tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Şehriyeli tavuk suyu çorbası

Etli biber dolması

Havuç tarator

Köz biberli erişte salatası

Mevsim salata

Kalburabastı

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI





Şehriyeli tavuk suyu çorbası, tavuk suyunun şifası ve tel şehriyelerin doyuruculuğuyla sofraların iç ısıtan lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağında hafifçe kavrulan unun kattığı kıvam, çorbanın üzerine serpilen baharatların lezzetiyle enfes bir çorba seçeneği sunuyor.

ETLİ BİBER DOLMASI





Mutfağımızın en sevilen ve iştah açıcı klasiklerinden biri olan etli biber dolması, dumanı üzerinde tüten sunumu ve içindeki baharatların lezzetiyle sofralara tam bir ziyafet havası getiriyor.

HAVUÇ TARATOR

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI

Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

KALBURABASTI

Kalburabastı, irmikle hazırlanan kıyır kıyır hamuru ve bol ceviziyle şerbetli tatlılar arasında saray mutfağından bugüne uzanan en özel lezzetlerden biri sayılıyor.