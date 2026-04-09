Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (09 Nisan 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (09 Nisan 2026)
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, tavuk suyunun şifasını ve tel şehriyenin doyuruculuğunu her kaşıkta hissettiren iç ısıtan sıcacık bir çorba ile başlayıp ana yemekte dumanı üzerinde tüten sunumuyla leziz etli biber dolması ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Közlenmiş biberin isli tadıyla zenginleşen doyurucu erişte salatası, yoğurdun ferahlığını taşıyan havuç tarator ve taze sebzelerle hazırlanan mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kıyır kıyır irmikli hamuru ve içindeki bol cevizle geleneksel kalburabastı tatlısı ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Şehriyeli tavuk suyu çorbası
  • Etli biber dolması
  • Havuç tarator
  • Köz biberli erişte salatası
  • Mevsim salata
  • Kalburabastı

ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBASI

Şehriyeli tavuk suyu çorbası, tavuk suyunun şifası ve tel şehriyelerin doyuruculuğuyla sofraların iç ısıtan lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağında hafifçe kavrulan unun kattığı kıvam, çorbanın üzerine serpilen baharatların lezzetiyle enfes bir çorba seçeneği sunuyor.

Şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifi

ETLİ BİBER DOLMASI

Mutfağımızın en sevilen ve iştah açıcı klasiklerinden biri olan etli biber dolması, dumanı üzerinde tüten sunumu ve içindeki baharatların lezzetiyle sofralara tam bir ziyafet havası getiriyor.

Etli biber dolması tarifi

HAVUÇ TARATOR

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

Havuç tarator tarifi (Videolu)

KÖZ BİBERLİ ERİŞTE SALATASI

Geleneksel erişte lezzetini farklı bir dokunuşla sofralara taşıyan köz biberli erişte salatası, hem tek başına doyurucu bir ana öğün hem de yemeklerin yanında nefis bir eşlikçi olarak mutfakta favoriniz olmaya aday oluyor.

Köz biberli erişte salatası tarifi (Videolu)

MEVSİM SALATA

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Mevsim salata tarifi

KALBURABASTI

Kalburabastı, irmikle hazırlanan kıyır kıyır hamuru ve bol ceviziyle şerbetli tatlılar arasında saray mutfağından bugüne uzanan en özel lezzetlerden biri sayılıyor.

Kalburabastı tarifi (Videolu)

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
MUTFAK TÜYOLARI

MUTFAK TÜYOLARI

5
Kırklarelinin Ahmetbey köftesi coğrafi işaret aldı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Kırklareli'nin 'Ahmetbey köftesi' coğrafi işaret aldı

5
Hisarcık’ta kuzugöbeği sezonu açıldı
YEMEK KÜLTÜRÜ

Hisarcık’ta kuzugöbeği sezonu açıldı

Benzer Yazılar
5
Glutensiz pankolu çıtır börek tarifi (Videolu)
KAHVALTILIK TARİFLERİ

Glutensiz pankolu çıtır börek tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Bisküvili pasta tarifi (Videolu)
PASTA TARİFLERİ

Bisküvili pasta tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Etli biber dolması tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Etli biber dolması tarifi

30-60 dkOrta
5
Bulgur salatası tarifi
SALATA TARİFLERİ

Bulgur salatası tarifi

30-60 dkKolay
5
Çilekli yaş pasta tarifi
PASTA TARİFLERİ

Çilekli yaş pasta tarifi

60+ dkOrta
5
Tavuk fajita tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk fajita tarifi

30-60 dkOrta
5
Muhammara tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Muhammara tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Şalgamlı bulgur salatası tarifi
SALATA TARİFLERİ

Şalgamlı bulgur salatası tarifi

30-60 dkOrta
5
Kuruyemişli atom kurabiye tarifi (Videolu)
KURABİYE TARİFLERİ

Kuruyemişli atom kurabiye tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Lahmacun tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Lahmacun tarifi

30-60 dkOrta