Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (08 Nisan 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, her kaşıkta enfes bir lezzet sunan sıcacık badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte tavada cızırdayan tavuk fajita ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Şalgam suyunun mayhoşluğuyla lezzetlenen bulgur salatası, Ege’nin zeytinyağlı enginarı ve cevizli sarımsaklı tadıyla damak çatlatan tarator mezesi, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Bademli pandispanyası ve ipek gibi kremasıyla frambuazlı rulo pasta ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...
Menüde neler var?
BADEM ÇORBASI
Osmanlı mutfağından günümüze uzanan en özel lezzetlerden biri olan badem çorbası, ipeksi gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor.
TAVUK FAJİTA
Meksika mutfağının en sevilen ve iştah açıcı sunumlarından biri olan tavuk fajita, tavada cızırdayan taze sebzeleri ve lokum gibi yumuşacık etiyle sofralara tam bir lezzet şöleni getiriyor.
ŞALGAMLI BULGUR SALATASI
Sofralara eşsiz bir sunum fikri sunan şalgamlı bulgur salatası, hem iştah açıcı görünümü hem de lezzetiyle çay saatlerinde çok seviliyor. Şalgam suyunun kendine has mayhoşluğuyla demlenen bulgurlar, taze yeşilliklerin ferahlığı ve kornişon turşunun çıtırlığıyla birleşerek tam bir lezzet şölenine dönüşüyor.
TARATOR
Sofraların en sevilen mezelerinden taratoru, evdeki malzemelerle kısa bir sürede ve zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biridir.
ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR
FRAMBUAZLI RULO PASTA
Yumuşacık bademli pandispanyanın ipek gibi pastacı kremasıyla buluştuğu frambuazlı rulo pasta, sunumuyla sofralarınız için şık bir seçenek oluyor.
