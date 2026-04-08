Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (08 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, her kaşıkta enfes bir lezzet sunan sıcacık badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte tavada cızırdayan tavuk fajita ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Şalgam suyunun mayhoşluğuyla lezzetlenen bulgur salatası, Ege’nin zeytinyağlı enginarı ve cevizli sarımsaklı tadıyla damak çatlatan tarator mezesi, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Bademli pandispanyası ve ipek gibi kremasıyla frambuazlı rulo pasta ise bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Badem çorbası

Tavuk fajita

Şalgamlı bulgur salatası

Tarator

Zeytinyağlı enginar

Frambuazlı rulo pasta

BADEM ÇORBASI





Osmanlı mutfağından günümüze uzanan en özel lezzetlerden biri olan badem çorbası, ipeksi gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor.

TAVUK FAJİTA





Meksika mutfağının en sevilen ve iştah açıcı sunumlarından biri olan tavuk fajita, tavada cızırdayan taze sebzeleri ve lokum gibi yumuşacık etiyle sofralara tam bir lezzet şöleni getiriyor.

ŞALGAMLI BULGUR SALATASI





Sofralara eşsiz bir sunum fikri sunan şalgamlı bulgur salatası, hem iştah açıcı görünümü hem de lezzetiyle çay saatlerinde çok seviliyor. Şalgam suyunun kendine has mayhoşluğuyla demlenen bulgurlar, taze yeşilliklerin ferahlığı ve kornişon turşunun çıtırlığıyla birleşerek tam bir lezzet şölenine dönüşüyor.

TARATOR

Sofraların en sevilen mezelerinden taratoru, evdeki malzemelerle kısa bir sürede ve zahmetsizce hazırlayabilirsiniz. Ceviz, ekmek içi ve sarımsağın lezzetiyle ortaya çıkan bu tarif, kızartmaların ve deniz ürünlerinin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biridir.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, rengarenk garnitürü ve lezzetiyle sofralarda tam bir bahar tazeliği estiriyor.

FRAMBUAZLI RULO PASTA





Yumuşacık bademli pandispanyanın ipek gibi pastacı kremasıyla buluştuğu frambuazlı rulo pasta, sunumuyla sofralarınız için şık bir seçenek oluyor.