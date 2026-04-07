Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (07 Nisan 2026)

search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (07 Nisan 2026)
5
Değerlendir
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mısır ununun sebzelerle kavrulmasıyla hazırlanan sıcacık cennet çorbasıyla başlayıp ana yemekte sadece bu mevsimde bulabileceğiniz körpe çağlaların kuzu eti ve yoğurt uyumuyla hazırlandığı çağla aşı ve tane tane dökülen bulgur pilavı ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza içindeki fındık ve peynir dolgusuyla mantar dolması, ceviz ve salçanın iştah açan uyumunu taşıyan muhammara ve taze sebzelerle hazırlanan renkli mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kıtır hamuru içindeki ipek gibi kreması ve mevsim meyvelerinin ferahlığıyla hem göze hem damağa hitap eden şık meyveli tartoletler ise bu sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Cennet çorbası
  • Çağla aşı
  • Bulgur pilavı
  • Mantar dolması
  • Muhammara
  • Mevsim salata
  • Meyveli tartolet

CENNET ÇORBASI

Cennet çorbası, mısır ununun ve sebzelerin verdiği lezzetle pişerek klasik çorbalara göre daha iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Mısır unu, patates ve havucun tereyağında kavrularak hazırlandığı bu tarif, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Cennet çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
ÇAĞLA AŞI

Çağla aşı, bahar aylarının kısacık döneminde yetişen körpe çağlaların, kuzu eti ve süzme yoğurtla buluşarak lezzetlendiği Gaziantep mutfağının enfes yemekleri arasında yer alıyor.

Çağla aşı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Haberin Devamı

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
MANTAR DOLMASI

Sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olan mantar dolması, sunumuyla göz dolduruyor, iç dolgusundaki fındık ve peynir uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

Mantar dolması tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
MUHAMMARA

Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan muhammara, lezzetiyle her öğüne çok yakışıyor. Ceviz ve salçanın uyumuyla hazırlanan bu tarif, iştah açıcı bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Muhammara tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
MEVSİM SALATA

Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

Mevsim salata tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
MEYVELİ TARTOLET

Hem şık sunumu hem de tek lokmalık lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan meyveli tartoletler, kıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

Meyveli tartolet tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
