Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (07 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, mısır ununun sebzelerle kavrulmasıyla hazırlanan sıcacık cennet çorbasıyla başlayıp ana yemekte sadece bu mevsimde bulabileceğiniz körpe çağlaların kuzu eti ve yoğurt uyumuyla hazırlandığı çağla aşı ve tane tane dökülen bulgur pilavı ile gurme bir seçenek sunuyor. Sofranıza içindeki fındık ve peynir dolgusuyla mantar dolması, ceviz ve salçanın iştah açan uyumunu taşıyan muhammara ve taze sebzelerle hazırlanan renkli mevsim salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Kıtır hamuru içindeki ipek gibi kreması ve mevsim meyvelerinin ferahlığıyla hem göze hem damağa hitap eden şık meyveli tartoletler ise bu sofrayı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Cennet çorbası

Çağla aşı

Bulgur pilavı

Mantar dolması

Muhammara

Mevsim salata

Meyveli tartolet

CENNET ÇORBASI





Cennet çorbası, mısır ununun ve sebzelerin verdiği lezzetle pişerek klasik çorbalara göre daha iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Mısır unu, patates ve havucun tereyağında kavrularak hazırlandığı bu tarif, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.

ÇAĞLA AŞI





Çağla aşı, bahar aylarının kısacık döneminde yetişen körpe çağlaların, kuzu eti ve süzme yoğurtla buluşarak lezzetlendiği Gaziantep mutfağının enfes yemekleri arasında yer alıyor.

BULGUR PİLAVI

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

MANTAR DOLMASI





Sofraların en sevilen lezzetlerinden biri olan mantar dolması, sunumuyla göz dolduruyor, iç dolgusundaki fındık ve peynir uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

MUHAMMARA





Geleneksel mutfağımızın en sevilen mezelerinden biri olan muhammara, lezzetiyle her öğüne çok yakışıyor. Ceviz ve salçanın uyumuyla hazırlanan bu tarif, iştah açıcı bir başlangıç seçeneği sunuyor.

MEVSİM SALATA





Mevsim salatası, rengarenk taze sebzelerin iştah açıcı bir sunumla bir araya gelmesiyle sofralara enfes bir çeşitlilik getiriyor. Marul, kırmızı lahana ve rokanın çıtırlığına eşlik eden mısır ve havuçla hazırlanan bu nefis salata, yemeklerin yanında besleyici ve ferah bir seçenek sunuyor.

MEYVELİ TARTOLET





Hem şık sunumu hem de tek lokmalık lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan meyveli tartoletler, kıtır hamuru ve ipek gibi kremasıyla damaklarda enfes bir tat bırakıyor.