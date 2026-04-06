Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (06 Nisan 2026) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık badem çorbasıyla başlayıp ana yemekte çanak köftelerin içinde leziz patates püresiyle Hasanpaşa köfte ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza fava ve bol cevizli nar ekşili sosuyla iştah açan gavurdağı salatası, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Bitter çikolatanın lezzeti ve ağızda dağılan yumuşacık nemli kekiyle çikolata tutkunlarının vazgeçilmezi olan fondant kek bu keyifli akşam sofrasını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları..
Menüde neler var?
BADEM ÇORBASI
Badem çorbası, ipek gibi kıvamı ve hafifliğiyle sofralarda enfes bir başlangıç oluyor. Hazırlanması pratik olan bu nefis çorba, her kaşıkta damaklarda enfes bir tat bırakıyor.
HASANPAŞA KÖFTE
Geleneksel mutfağımızın en sevilen ve sunumuyla göz dolduran lezzetlerinden biri olan Hasanpaşa köfte, lokum gibi eti ve üzerindeki patates püresiyle sofralarda tam bir ziyafet havası estiriyor.
FAVA
Ege sofralarının vazgeçilmez klasiği olan fava, lezzetiyle tüm sofralara çok yakışıyor. Kuru bakla ile bol zeytinyağının buluşması, bu geleneksel mezeyi sıradan bir tarif olmaktan çıkarıyor.
ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI
Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.
GAVURDAĞI SALATASI
Gavurdağı salatası, incecik doğranmış taze sebzelerin bol ceviz ve nar ekşili sosla buluşmasıyla hazırlanan en ferah başlangıçlar arasında yer alıyor.
ÇİKOLATALI FONDANT KEK
Çikolatalı fondant kek, yoğun bitter çikolatanın tadı ve yumuşacık kıvamıyla hazırlanan en lezzetli tatlı seçeneklerinden biri oluyor. Un miktarı düşük tutularak elde edilen kıvamı, her çatalla ağızda dağılarak tam bir lezzet şöleni sunuyor.
