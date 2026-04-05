Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (05 Nisan 2026)

Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (05 Nisan 2026)
#akşam ne pişirsem?#bugün ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#sütlü kabak çorbası nasıl yapılır?#islim kebabı nasıl yapılır?
Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kabağın hafifliğini sütün yumuşaklığıyla buluşturan çorbayla başlayıp ana yemekte kızarmış patlıcan şeritlerine sarılı lokum gibi köfteleriyle islim kebabı ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza yoğurdun ferahlığını taşıyan nefis havuç tarator ve taze sebzelerin bol limonlu sosla harmanlandığı çoban salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Damak çatlatan lezzetiyle geleneksel ekmek kadayıfı tatlısı ise bu keyifli akşam sofranızı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Sütlü kabak çorbası
  • İslim kebabı
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Çoban salata
  • Havuç tarator
  • Kaymaklı ekmek kadayıfı

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI

Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

Sütlü kabak çorbası tarifi

İSLİM KEBABI

İslim kebabı, kızarmış patlıcan şeritlerinin lezzetli köftelerle buluştuğu ve kürdanla sabitlenen şık sunumuyla mutfağımızın en özel ana yemeklerinden biri olarak biliniyor.

İslim kebabı tarifi

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Çoban salata tarifi

HAVUÇ TARATOR

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

Havuç tarator tarifi (Videolu)

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI

Kaymaklı ekmek kadayıfı, geleneksel tatlıların en sevilenlerinden biri olarak sofralardaki yerini alıyor. Şerbetini tam çeken ve kaymağıyla iştah açan bu tarif, enfes bir tatlı seçeneği sunuyor.

Kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi

