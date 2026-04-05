Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (05 Nisan 2026)

Akşam yemeğine "bugün ne pişirsem? diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kabağın hafifliğini sütün yumuşaklığıyla buluşturan çorbayla başlayıp ana yemekte kızarmış patlıcan şeritlerine sarılı lokum gibi köfteleriyle islim kebabı ve tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Sofranıza yoğurdun ferahlığını taşıyan nefis havuç tarator ve taze sebzelerin bol limonlu sosla harmanlandığı çoban salata, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Damak çatlatan lezzetiyle geleneksel ekmek kadayıfı tatlısı ise bu keyifli akşam sofranızı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Sütlü kabak çorbası

İslim kebabı

Şehriyeli pirinç pilavı

Çoban salata

Havuç tarator

Kaymaklı ekmek kadayıfı

SÜTLÜ KABAK ÇORBASI





Sütlü kabak çorbası, hafifliğiyle öğünlerinize ferahlık katacak enfes bir lezzet sunuyor. Kabağın tadının sütle yumuşadığı bu tarif, yumuşacık ve mideyi yormayan içimiyle sofralara leziz bir başlangıç seçeneği oluyor.

İSLİM KEBABI





İslim kebabı, kızarmış patlıcan şeritlerinin lezzetli köftelerle buluştuğu ve kürdanla sabitlenen şık sunumuyla mutfağımızın en özel ana yemeklerinden biri olarak biliniyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

ÇOBAN SALATA

Çoban salata, taze sebzelerin iri parçalar halinde doğranıp bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

HAVUÇ TARATOR

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI





Kaymaklı ekmek kadayıfı, geleneksel tatlıların en sevilenlerinden biri olarak sofralardaki yerini alıyor. Şerbetini tam çeken ve kaymağıyla iştah açan bu tarif, enfes bir tatlı seçeneği sunuyor.