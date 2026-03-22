Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenler için: Bayram menüsü (22 Mart 2026)
Bugün ne pişirsem diyenler için: Bayram menüsü (22 Mart 2026)

Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde bayram ziyaretlerinin neşesini yansıtan bu özel menü, mutfağımızın en sevilen klasiklerini iştah açan sunumlarla bir araya getiriyor. Közlenmiş sebzelerin isli tadıyla hazırlanan patlıcan salatasıyla başlayıp ana yemekte beşamel sosun ipek gibi kıvamıyla fırında nar gibi kızaran tavuk güveç ve ona eşlik eden baharatlarla zenginleşmiş tane tane dökülen iç pilav ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Zeytinyağlı kuru dolma ve havuç tarator, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. İçindeki haşhaşların çıtırtısı ve üzerindeki yumuşacık kremasıyla revani ise bu keyifli bayram sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları..

Menüde neler var?

  • Köz patlıcan salatası
  • Beşamel soslu tavuk güveç
  • İç pilav
  • Havuç tarator
  • Zeytinyağlı kuru dolma
  • Haşhaşlı revani

KÖZ PATLICAN SALATASI

Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

BEŞAMEL SOSLU TAVUK GÜVEÇ

Akşama ne yemek yapsam diye düşünenler için leziz bir tarif öneriyoruz. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan beşamel soslu tavuk güveç, pratikliği ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

Beşamel soslu tavuk güveç tarifi (Videolu)

İÇ PİLAV

Geleneksel sofraların en özel lezzetlerinden biri olan iç pilavı, tam kıvamında pişen ve tane tane dökülen pirinciyle mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz.

İç pilav tarifi (Videolu)

HAVUÇ TARATOR

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

Havuç tarator tarifi (Videolu)

ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA

Patlıcan mutfağımıza geç girse de demirbaşlar arasına adını kısa sürede yazdırmış bir sebze. Genelde yaz sebzesi olarak bilinen patlıcanın tadına doyamayanlar için kışın aylarında imdada kuru patlıcan yetişiyor.

Zeytinyağlı kuru dolma tarifi (Videolu)

HAŞHAŞLI REVANİ

Revani en pratik ve en sevilen tatlılarımızdan biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca yapılabilen revani misafir sofralarında da göz dolduruyor.

Haşhaşlı revani tarifi (Videolu)

