Bugün ne pişirsem diyenler için: Bayram menüsü (21 Mart 2026)

Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayram ziyaretlerinin heyecanını yansıtan bu özel menü enfes lezzetlerden oluşuyor. Yayla çorbasıyla başlayıp ana yemekte çıtır patatesler üzerinde yükselen lokum gibi etiyle iştah açan çökertme kebabı ve ona çok yakışan tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ile doyurucu bir seçenek sunuyor. Şıhıl mahşi ve mor lahanalı yoğurtlu meze, bu zengin öğünü dengeli bir hafiflikle tamamlıyor. Tereyağlı hamuruyla ağızda dağılan ve tam kıvamında şerbetiyle damaklarda enfes bir tat bırakan geleneksel şekerpare tatlısı ise bu keyifli bayram sofrasını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu tarifler sayesinde sevdiklerinizle birlikte unutulmaz bir bayram sofrasında buluşabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Çökertme kebabı

Şehriyeli pirinç pilavı

Yoğurtlu lahana mezesi

Şıhıl mahşi

Şekerpare

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

ÇÖKERTME KEBABI





Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden çökertme kebabı, çıtır çıtır kızarmış patateslerin üzerine eklenen lokum gibi dana bonfile ve süzme yoğurtla sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri oluyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor.

YOĞURTLU LAHANA MEZESİ





Az malzemeyle yapılan bu meze, kısa sürede hazırlanıp sofraya geliyor. Mor lahana ve turşunun hafif ekşiliği, yoğurtla lezzetini tamamlıyor.

ŞIHIL MAHŞİ





Güneydoğu mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan şıhıl mahşi, kızarmış kabakların içine doldurulan bol nohutlu ve kıymalı harcıyla sofranıza nefis bir seçenek sunuyor.

ŞEKERPARE





Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.