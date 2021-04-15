Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın üçüncü gününe özel iftar menüsü

Mercimek çorbası tarifi sayesinde Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan mercimek çorbası nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Farklı şekillerde hazırlanan bu çorba her daim sofralarımızın vazgeçilmezi. Sizin için patates ve havuçla daha da besleyici ve lezzetli hale gelen unsuz mercimek çorbası tarifini hazırladık. Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda kolay ve pratik unsuz mercimek çorbası yapımı ve malzemeleri...

Ekşili köfte en sevilen köftelerden biri desek yanlış olmaz. Terbiyeli sosu, içindeki pirinci, patatesleri ve havuçlarıyla çok doyurucu ve lezzetli bir yemek olan ekşili köfte komşumuz Yunanistan’ın mutfağında da “youvarlakia” yani adıyla yer alır. Herkesin mutlaka denemesi gereken ekşili köfte nasıl yapılır? Evde kolay ve basit yapımı ile malzemeleri aşağıda yer alıyor..

Börekler sofralarımızın vazgeçilmezleri. Çay saatlerinde, kahvaltılarda, ana yemeklerde, ara sıcak olarak her şekilde börekler çok beğeniliyor. Baklava yufkasında yapılan börekler de ekstra çıtır ve lezzetli oluyor. Bu böreğimizin içinde nefis sebzeler bulunuyor. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Lezzetli ve pratik bir meze arıyorsanız hemen tahinli taratoru denemelisiniz. Tahinli meze keyfiyle yoğurtlu meze keyfini tek tabakta birleştiren bu nefis mezeyi mutlaka denemelisiniz. Mersin yöresinde çok sık karışımıza çıkan tahinli tarator için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.

Roka özellikle balık sofralarının vazgeçilmez salata malzemesi. Hafif acımsı lezzetiyle tek başına yemesi biraz zor olan roka, başka malzemelerle bir araya geldiğinde nefis bir sonuç yaratıyor. Sizin için müthiş bir roka salatası tarifimiz var. Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…

İrmikli hira tatlısı son dönemlerin en favori lezzetleri arasında yer alıyor. Diğer şerbetli tatlılardan şerbetinin pişirilmemesi ile ayrılan hira tatlısının yapılışı çok kolay. Siz de adını çok sık duyduğunuz bu tatlıyı deneyip sofralarınızda misafir etmek isterseniz, tarifimize bir göz atın. İşte tüm ayrıntılarıyla hira tatlısı tarifi...