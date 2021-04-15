MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Lezizz MenülerBugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın üçüncü gününe özel iftar menüsü
GeriLezizz Menüler Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın üçüncü gününe özel iftar menüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lezizz Menüler
Haber Giriş: 15.04.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın üçüncü gününe özel iftar menüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın üçüncü gününe özel iftar menüsü

Ramazan ayıyla birlikte evlerde de iftar hazırlıkları başladı. Sevdiklerine özel menüler hazırlamak isteyenler her gün iftar menülerinde hangi lezzetli yemeklere yer vereceklerini araştırıyor. Sizlere, Ramazan'ın 3. gününe özel et yemeğinden tatlıya harika yemek tariflerinin olduğu bir iftar menüsü hazırladık. Siz de "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, işte 15 Nisan Çarşamba gününe özel iftar menüsü...

Mercimek çorbası tarifi sayesinde Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biri olan mercimek çorbası nasıl yapılır öğrenebilirsiniz. Farklı şekillerde hazırlanan bu çorba her daim sofralarımızın vazgeçilmezi. Sizin için patates ve havuçla daha da besleyici ve lezzetli hale gelen unsuz mercimek çorbası tarifini hazırladık. Tadan herkesin çok beğeneceğine eminiz. Lafı fazla uzatmadan, karşınızda kolay ve pratik unsuz mercimek çorbası yapımı ve malzemeleri...

Unsuz mercimek çorbası tarifi
Unsuz mercimek çorbası tarifi

Ekşili köfte en sevilen köftelerden biri desek yanlış olmaz. Terbiyeli sosu, içindeki pirinci, patatesleri ve havuçlarıyla çok doyurucu ve lezzetli bir yemek olan ekşili köfte komşumuz Yunanistan’ın mutfağında da “youvarlakia” yani adıyla yer alır. Herkesin mutlaka denemesi gereken ekşili köfte nasıl yapılır? Evde kolay ve basit yapımı ile malzemeleri aşağıda yer alıyor..

Ekşili köfte tarifi
Ekşili köfte tarifi

Börekler sofralarımızın vazgeçilmezleri. Çay saatlerinde, kahvaltılarda, ana yemeklerde, ara sıcak olarak her şekilde börekler çok beğeniliyor. Baklava yufkasında yapılan börekler de ekstra çıtır ve lezzetli oluyor. Bu böreğimizin içinde nefis sebzeler bulunuyor. Tarifi sizin için Hürriyet Lezizz yazarı Şef Burcu Eminoğlu hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

Baklava yufkasında sebzeli börek tarifi
Baklava yufkasında sebzeli börek tarifi

Lezzetli ve pratik bir meze arıyorsanız hemen tahinli taratoru denemelisiniz. Tahinli meze keyfiyle yoğurtlu meze keyfini tek tabakta birleştiren bu nefis mezeyi mutlaka denemelisiniz. Mersin yöresinde çok sık karışımıza çıkan tahinli tarator için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. 

Tahinli tarator tarifi
Tahinli tarator tarifi

Roka özellikle balık sofralarının vazgeçilmez salata malzemesi. Hafif acımsı lezzetiyle tek başına yemesi biraz zor olan roka, başka malzemelerle bir araya geldiğinde nefis bir sonuç yaratıyor. Sizin için müthiş bir roka salatası tarifimiz var. Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…

Roka salatası tarifi
Roka salatası tarifi

İrmikli hira tatlısı son dönemlerin en favori lezzetleri arasında yer alıyor. Diğer şerbetli tatlılardan şerbetinin pişirilmemesi ile ayrılan hira tatlısının yapılışı çok kolay. Siz de adını çok sık duyduğunuz bu tatlıyı deneyip sofralarınızda misafir etmek isterseniz, tarifimize bir göz atın. İşte tüm ayrıntılarıyla hira tatlısı tarifi...

İrmikli hira tatlısı tarifi
İrmikli hira tatlısı tarifi

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi