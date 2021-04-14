Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın ikinci gününe özel iftar menüsü

Ezogelin çorbası tarifi ile kolay ve pratik biçimde Anadolu’nun en geleneksel, nefis ve lezzetli çorbalarından bir tanesini evde lokanta usulü yapabilirsiniz. Bu çorba evde de yapılabilir ama nedense özellikle esnaf lokantalarında içilen ezogelin çorbasının lezzetine doyum olmaz. Sizin için bu tarifimizde lokanta çorbasıyla ev çorbasının iyi taraflarını bir araya getiren bir tarif hazırladık. Lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır? İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz lokanta usulü ezogelin çorbası yapımı ve malzemeleri...

Et yemeği sevenlerin karşı koyamadığı bir lezzet, tas kebabı. Sebzelerin ve etin aynı tabakta buluştuğu bu yemek her lokmada ayrı sevdiriyor. Üstelik pilav eşliğinde yedikçe yedirecek. "Akşam yemeği için ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, tas kebabı mükemmel bir alternatif. Denemek isteyenler için yapılışını aşağıda yazdık. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun.

Pilavlar mutfaklarımızın bel kemiği. Yörelerimizin de birbirinden nefis pilavları bulunuyor. Zerdeli pilav da Nevşehir yöresine ait bir lezzet. Altı nohutlu pilav, üstü meyveli ve pekmezli zerde pilavı olmak üzere iki kat halinde yapılan bu yemek için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda.

İftar sofralarının olmazsa olmazlarından biri de Ramazan şerbeti... Ancak bu ferahlatan lezzetli içeceği Ramazan ayı dışında da hazırlayabilirsiniz. İster meyvelerle isterseniz de reyhanlı tercih edebilirsiniz. Peki Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla Ramazan şerbeti tarifi...

Geleneksel mezelerimizden olan humus son dönemde haklı popülerliğini yeniden kazandı. Özellikle içine eklenen pancar, avokado gibi malzemelerle lezzetli katlanan humus her sofrada mutlaka bulunmalı. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Rüzgar Sünbül sizin için güzel bir pancarlı humus tarifi hazırladı. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

İrmikli hira tatlısı son dönemlerin en favori lezzetleri arasında yer alıyor. Diğer şerbetli tatlılardan şerbetinin pişirilmemesi ile ayrılan hira tatlısının yapılışı çok kolay. Siz de adını çok sık duyduğunuz bu tatlıyı deneyip sofralarınızda misafir etmek isterseniz, tarifimize bir göz atın. İşte tüm ayrıntılarıyla hira tatlısı tarifi...