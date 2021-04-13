Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın birinci gününe özel iftar menüsü

Soframızda çorbaların yeri her zaman ayrıdır. Lezzeti ve faydalı oluşuyla yemeklerimizde fark yaratan mantarın çorbası da ayrı bir güzel. Ancak, biz tarifimizde krema yerine süt kullanmayı tercih ettik. İşte, daha hafif olmasının yanı sıra lezzetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir mantar çorbası tarifi yapımı ve malzemeleri sizlerle.. Denemeden geçmeyin.

Manisa'nın hepsi birbirinden lezzetli yemekleri arasında en tanınmış olanı hangisidir diye sorsalar herkesin aklına ilk gelecek olan Manisa kebabıdır herhalde. Siz de bu enfes kebabı evinizde kolayca yapabilirsiniz. En önemli özelliği iki farklı kıymayla yapılması olan Manisa kebabı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Osmanlı saray mutfağında pilavların çok önemli bir yeri var. Özellikle kuru yemiş ve kuru meyvelerle lezzetlenen pilavların bazıları günümüze kadar yaşamını sürdürmüş durumda. Bu pilavlardan bir tanesinin tarifini hazırladık sizin için. İç pilav olarak da bilinen bu bademli, cevizli, üzümlü, kayısılı Osmanlı pilavını mutlaka denemelisiniz. İşte tarifimiz…

Hafif bir şey arayanlar, diyette olanlar veya ana yemeğin yanına hangi salatayı yapacağına karar veremeyenler için harika bir önerimiz var. Yeşillik salatası, sofranıza hem renk hem de lezzet katacak. İşte harika bir yeşillik salatası tarifi... Haydi mutfağa!

Sütlaç tarifi içerisinde sütlü tatlıların en besleyici ve pirincin en tatlı hali olan sütlaç nasıl yapılır sizler için adım adım anlattık. Ağır akşam yemeklerinden sonra hafif bir tatlı arıyorsanız sütlaç uygun bir seçim. Düşük kalorili bu tatlıyı hem sıcak hem de soğuk şekilde tüketebilirsiniz. Peki evde kolay ve pratik en güzel sütlaç nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Bu sorunun cevabı sütlaç yapımı tarifimizde yer alıyor.