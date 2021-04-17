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Haber Giriş: 17.04.2021 - 11:38 | Son Güncelleme:

Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın beşinci gününe özel iftar menüsü

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Bugün iftarda ne pişirsem? Ramazanın beşinci gününe özel iftar menüsü

Ramazan'ın gelişiyle birlikte evlerde de iftar hazırlıkları başlamış oldu. Sevdiklerine özel menüler hazırlamak isteyenler her gün iftar menülerinde hangi lezzetli yemeklere yer vereceklerini araştırıyor. Sizlere, Ramazan'ın 5. gününe özel et yemeğinden tatlıya harika yemek tariflerinin olduğu bir iftar menüsü hazırladık. Siz de "İftara ne pişirsem?, "Bugün ne pişirsem?" diye düşünüyorsanız, işte 17 Nisan Cumartesi gününe özel iftar menüsü...

Arabaşı ya da Arap aşı Anadolu’da özellikle kış aylarında olmazsa olmaz çorbalardan. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle iyice popülerleşen bu çorba Uşak’ta da yapılıyor ancak tarifi biraz daha farklı. İçine ekşi erik suyu eklenen Uşak usulü ekşili Arapaşı için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

Ekşili Arapaşı tarifi
Ekşili Arapaşı tarifi

 Karnabahardan asla dağılmayan, çok pratik bir pizza tabanı hamuru yapıyoruz, gerisi tamamen sizin ağız tadınıza ve zevkinize kalmış. İstediğiniz malzemeleri ve sosları kullanarak en sevdiğiniz pizzayı suçluluk duymadan yiyebileceksiniz. Daha evvel böyle sebze tabanlı pizza denemediyseniz, bu tarifi muhakkak öneriyorum. Şimdiden afiyet olsun!

Karnabahar Pizza Tarifi
Karnabahar Pizza Tarifi

 Manisa’nın Demirci ilçesine ait bir yemek olan Demirci kebabı, mutfağımızın en ilginç et yemeklerinden biri. Etin haşlandıktan sonra yoğurulmasıyla elde edilen Demirci kebabı geleneksel olarak etin 1 gece boyunca taş fırında ağır ateşte haşlanmasıyla yapılıyor. Biz bunu düdüklü tencerede yapıp kolaylaştırdık. İşte evde yapabileceğiniz Demirci kebabı tarifi…

Demirci kebabı tarifi
Demirci kebabı tarifi

Kuru cacık en lezzetli ve en pratik mezelerin başında geliyor. Kıvamı geleneksel cacıktan daha koyu olan kuru cacık, sütle açıldığında özellikle lezzetli oluyor. Farklı bir cacık denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…

Sütlü kuru cacık tarifi
Sütlü kuru cacık tarifi

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Fatih sarması hem sunum olarak hem de tat olarak hafif pasta severlere hitap ediyor. Peki Fatih sarması nasıl yapılır? İşte, Fatih sarmasının malzemeleri ve kolay tarifi…

Fatih Sarması Tarifi
Fatih Sarması Tarifi
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