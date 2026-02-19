Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü

search__icondelete
Son Güncelleme:

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte köz patlıcanın isli tadı ve lokum gibi etiyle meşhur hünkar beğendi tam bir ziyafet sunuyor. Tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı, yeşil elmanın ferahlığıyla zenginleşen kereviz salatası ve sofranıza renk katacak yoğurtlu pancar mezesi bu zengin menüye eşlik ediyor. Günün kapanışını ise tam kıvamında şerbeti ve ağızda dağılan kıvamıyla şekerpare ile yaparak bu keyifli iftar sofrası tatlanıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir iftar sofrası kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tariflerin videolu anlatımıyla adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

  • Mercimek çorbası
  • Hünkar beğendi
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Yeşil elmalı kereviz salatası
  • Yoğurtlu pancar mezesi
  • Şekerpare

MERCİMEK ÇORBASI

Çorbalar sofralarımızın olmazsa olmazı. Türk mutfağında yüzlerce farklı çorba çeşidi bulunuyor ama çorba deyince herkesin ilk üçünde yer alan bir lezzet var: Mercimek çorbası.

Mercimek çorbası tarifi (Videolu)

Mercimek çorbası tarifi (Videolu)

HÜNKAR BEĞENDİ

Geleneksel mutfağın en sevilen ve doyurucu yemeklerinden biri olan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcanın lezzeti ve ağır ateşte lokum gibi pişen etiyle sofrada tam bir ziyafet havası estiriyor.

Hünkar beğendi tarifi (Videolu)

Hünkar beğendi tarifi (Videolu)

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI

Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ

Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur.

Yoğurtlu pancar mezesi tarifi (Videolu)

Yoğurtlu pancar mezesi tarifi (Videolu)

ŞEKERPARE

Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.

Şekerpare tarifi (Videolu)

Şekerpare tarifi (Videolu)

MUTFAK TÜYOLARI

Sahur sofraları için nefis hamur işi fikirleri
MUTFAK TÜYOLARI

Sahur sofraları için nefis hamur işi fikirleri

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (18 Şubat 2026)

