Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, pürüzsüz kıvamlı mercimek çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte köz patlıcanın isli tadı ve lokum gibi etiyle meşhur hünkar beğendi tam bir ziyafet sunuyor. Tane tane dökülen şehriyeli pirinç pilavı, yeşil elmanın ferahlığıyla zenginleşen kereviz salatası ve sofranıza renk katacak yoğurtlu pancar mezesi bu zengin menüye eşlik ediyor. Günün kapanışını ise tam kıvamında şerbeti ve ağızda dağılan kıvamıyla şekerpare ile yaparak bu keyifli iftar sofrası tatlanıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir iftar sofrası kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tariflerin videolu anlatımıyla adım adım yapılış aşamaları...

Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

Mercimek çorbası

Hünkar beğendi

Şehriyeli pirinç pilavı

Yeşil elmalı kereviz salatası

Yoğurtlu pancar mezesi

Şekerpare

MERCİMEK ÇORBASI





Çorbalar sofralarımızın olmazsa olmazı. Türk mutfağında yüzlerce farklı çorba çeşidi bulunuyor ama çorba deyince herkesin ilk üçünde yer alan bir lezzet var: Mercimek çorbası.

HÜNKAR BEĞENDİ





Geleneksel mutfağın en sevilen ve doyurucu yemeklerinden biri olan hünkar beğendi, közlenmiş patlıcanın lezzeti ve ağır ateşte lokum gibi pişen etiyle sofrada tam bir ziyafet havası estiriyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI





Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Haberin Devamı

YEŞİL ELMALI KEREVİZ SALATASI





Kerevizin kendine has lezzetini yeşil elmanın ferahlatıcı ekşiliğiyle buluşturan bu salata, hem sunumuyla hem de hafifliğiyle sofralarınıza çok yakışacak bir meze alternatifi sunuyor.

YOĞURTLU PANCAR MEZESİ





Sofraların iştah açıcı eşlikçilerinden yoğurtlu pancar mezesi, pancarın kendine özgü lezzetini süzme yoğurdun nefis kıvamıyla buluşturur.

ŞEKERPARE





Nefis şerbetli tatlı şekerpare, Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Tereyağıyla hazırlanan hamuru ve kıvamlı şerbetiyle her lokmada ağızda dağılıyor.