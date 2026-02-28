search__icondelete
#iftar menüsü#iftar için ne pişirsem?#iftar yemeği#yayla çorbası nasıl yapılır?#beşamel soslu tavuk güveç nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (28 Şubat 2026)

İftar sofralarınız için hazırladığımız bu özel menü, sıcacık ve yumuşacık içimiyle mideyi yormayan yayla çorbası ile başlıyor. Ana yemekte beşamel sosun tavukla buluştuğu nefis güveç ve ona eşlik eden kremalı mantarlı makarna ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza nar tanelerinin mayhoşluğuyla ferahlık katacak Brüksel lahanası salatası ve dışı çıtır içi sulu tavuk parçalarıyla zenginleşen bu menü, her damak tadına hitap eden enfes bir uyum yakalıyor. İftar sofranızın finalini ise çocukluğumuzun en tatlı anılarını hatırlatan, yoğun çikolata tadıyla hazırlaması oldukça pratik mozaik pasta ile yaparak bu keyifli akşamı tatlandırabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Beşamel soslu tavuk güveç
  • Kremalı mantarlı makarna
  • Çıtır tavuk
  • Narlı Brüksel salata
  • Mozaik pasta

YAYLA ÇORBASI

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Yayla çorbası tarifi (Videolu)

BEŞAMEL SOSLU TAVUK GÜVEÇ

Akşama ne yemek yapsam diye düşünenler için leziz bir tarif öneriyoruz. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlanan beşamel soslu tavuk güveç, pratikliği ve lezzetiyle sofralara çok yakışıyor.

Beşamel soslu tavuk güveç tarifi (Videolu)

KREMALI MANTARLI MAKARNA

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden kremalı mantarlı makarna, taze mantarlar ve kremayla hazırlanıp sarımsak ve fesleğenin lezzetiyle birleşerek enfes bir öğüne dönüşüyor.

Kremalı mantarlı makarna tarifi (Videolu)

ÇITIR TAVUK

Atıştırmalıkların en sevilenlerinden çıtır tavuk, baharatlı cips kaplaması ile dışı çıtır, içi ise yumuşak ve sulu kalır. Hazırlaması son derece pratik olan bu tarif, mutfakta kısa sürede iştah açıcı bir lezzet isteyenler için nefis bir seçenektir.

Çıtır tavuk tarifi (Videolu)

NARLI BRÜKSEL SALATA

Kış mevsiminin en sağlıklı sebzelerinden biri olan Brüksel lahanası, nar tanelerinin mayhoşluğu ve süzme yoğurdun lezzetiyle birleşerek sofralara enfes bir seçenek sunuyor.

Narlı Brüksel salata tarifi (Videolu)

MOZAİK PASTA

Çocukluğumuzun vazgeçilmezi, çay saatlerinin pratik ve lezzetli eşlikçisi mozaik pasta, az malzemeyle kolayca hazırlanıyor. Fırın kullanmaya gerek kalmadan hazırlanan bu nefis tatlı, yoğun çikolata tadı ve çıtır bisküvi parçalarıyla her damak zevkine hitap ediyor.

Mozaik pasta tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

