Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)
#iftar için ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#iftar menüsü#ezogelin çorbası nasıl yapılır?#brokoli salatası nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Son Güncelleme:

İftar için "akşam ne pişirsem?" diyenlere hazırladığımız bu özel menü, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerini ve sağlıklı kış sebzelerini bir araya getiriyor. İftara başlangıçların vazgeçilmezi olan sıcacık ezogelin çorbasıyla açılan bu sofra, ana yemekte özel sosuyla marine edilerek lokum gibi pişen tavuk şiş ve ona eşlik eden doyurucu bulgur pilavı ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza tazelik katacak ferahlatıcı brokoli salatası ve geleneksel lezzetlerimizden zeytinyağlı kuru dolma ile zenginleşen bu menü, şerbetli haşhaşlı revani ile tatlanıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir iftar sofrası kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)
Menüde neler var?

  • Ezogelin çorbası
  • Tavuk şiş
  • Bulgur pilavı
  • Brokoli salatası
  • Zeytinyağlı kuru dolma
  • Haşhaşlı revani

EZOGELİN ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

Ezogelin çorbası tarifi (Videolu)

TAVUK ŞİŞ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Tavuk şiş, yoğurtlu ve baharatlı özel sosuyla marine edilen etlerin lokum gibi yumuşayarak pişmesiyle sofralara geliyor ve en sevilen ızgara lezzetlerinden biri oluyor.

Tavuk şiş tarifi (Videolu)

Tavuk şiş tarifi (Videolu)

BULGUR PİLAVI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

Bulgur pilavı tarifi (Videolu)

BROKOLİ SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Sofralarınıza sağlıklı ve lezzetli içeriğiyle hafif bir öğün seçeneği sunan brokoli salatası, tazeliği ve ferahlatıcı tadıyla çok seviliyor.

Brokoli salatası tarifi (Videolu)

Brokoli salatası tarifi (Videolu)

ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Bu tarifimizde kuru patlıcanla enfes bir dolma hazırladık. Ekşisiyle, nanesiyle kusursuz bir kuru dolma tarifi ve malzemeleri...

Zeytinyağlı kuru dolma tarifi (Videolu)

Zeytinyağlı kuru dolma tarifi (Videolu)

HAŞHAŞLI REVANİ

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Revani en pratik ve en sevilen tatlılarımızdan biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca yapılabilen revani misafir sofralarında da göz dolduruyor.

Haşhaşlı revani tarifi (Videolu)

Haşhaşlı revani tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Şubat 2026)
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Şubat 2026)

İftar sofralarına yakışan 6 şerbetli tatlı tarifi
İftar sofralarına yakışan 6 şerbetli tatlı tarifi

