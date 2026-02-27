Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (27 Şubat 2026)

İftar için "akşam ne pişirsem?" diyenlere hazırladığımız bu özel menü, Anadolu mutfağının en sevilen lezzetlerini ve sağlıklı kış sebzelerini bir araya getiriyor. İftara başlangıçların vazgeçilmezi olan sıcacık ezogelin çorbasıyla açılan bu sofra, ana yemekte özel sosuyla marine edilerek lokum gibi pişen tavuk şiş ve ona eşlik eden doyurucu bulgur pilavı ile nefis bir seçenek sunuyor. Sofranıza tazelik katacak ferahlatıcı brokoli salatası ve geleneksel lezzetlerimizden zeytinyağlı kuru dolma ile zenginleşen bu menü, şerbetli haşhaşlı revani ile tatlanıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir iftar sofrası kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Ezogelin çorbası

Tavuk şiş

Bulgur pilavı

Brokoli salatası

Zeytinyağlı kuru dolma

Haşhaşlı revani

EZOGELİN ÇORBASI





Ezogelin çorbası, mercimeğin doyuruculuğunu bulgur ve pirincin verdiği kıvamla bir araya getirerek her kaşıkta zengin bir lezzet sunuyor.

TAVUK ŞİŞ





Tavuk şiş, yoğurtlu ve baharatlı özel sosuyla marine edilen etlerin lokum gibi yumuşayarak pişmesiyle sofralara geliyor ve en sevilen ızgara lezzetlerinden biri oluyor.

BULGUR PİLAVI





Bulgur pilavı, sofralarımızda her yemeğin yanında keyifle yeniyor. Lif oranı yüksek bulgur, kuru fasulyeden nohuda, etten tavuğa tüm yemeklerin yanına çok yakışıyor.

BROKOLİ SALATASI





Sofralarınıza sağlıklı ve lezzetli içeriğiyle hafif bir öğün seçeneği sunan brokoli salatası, tazeliği ve ferahlatıcı tadıyla çok seviliyor.

ZEYTİNYAĞLI KURU DOLMA

Bu tarifimizde kuru patlıcanla enfes bir dolma hazırladık. Ekşisiyle, nanesiyle kusursuz bir kuru dolma tarifi ve malzemeleri...

HAŞHAŞLI REVANİ





Revani en pratik ve en sevilen tatlılarımızdan biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca yapılabilen revani misafir sofralarında da göz dolduruyor.