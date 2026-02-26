Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, mutfaklarımızın en sevilen klasiği olan ve yumuşak içimiyle mideyi yormayan yayla çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte Kayseri mutfağının mirası, kat kat lezzetiyle iştah açan meşhur Kayseri yağlaması ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza isli tadıyla eşlik edecek köz patlıcan salatası ve sebzelerin lezzetiyle zenginleşen pratik mantar sote, bu doyurucu menüyü tazeleyici bir dengeyle tamamlıyor. Her katmanı sosla nemlenen ve damaklarda yoğun bir çikolata tadı bırakan ıslak kek ise bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Yayla çorbası

Kayseri yağlaması

Köz patlıcan salatası

Mantar sote

Islak kek

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

KAYSERİ YAĞLAMASI





Kayseri ülkemizde mutfağı dillere destan olmuş şehirlerimizden biri. Pastırmasıyla, mantısıyla hem midemizi hem de gönlümüzü doyuran Kayseri'nin bir de yağlaması var ki akan suları durduruyor.

KÖZ PATLICAN SALATASI





Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

MANTAR SOTE

Sofralara hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunan mantar sote, sebzelerin kendi suyuyla pişerek kazandığı yoğun aromasıyla ana yemeklerin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

ISLAK KEK





Enfes sosu sayesinde her katmanı nemli kalan ve damaklarda yoğun bir çikolata tadı bırakan ıslak kek, ipek gibi kıvamıyla çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.