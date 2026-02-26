search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)
#iftar için ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük iftar menüsü#yayla çorbası nasıl yapılır?#kayseri yağlaması nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Bereketli iftar sofraları için hazırladığımız bu özel menü, mutfaklarımızın en sevilen klasiği olan ve yumuşak içimiyle mideyi yormayan yayla çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte Kayseri mutfağının mirası, kat kat lezzetiyle iştah açan meşhur Kayseri yağlaması ile tam bir ziyafet sunuyor. Sofranıza isli tadıyla eşlik edecek köz patlıcan salatası ve sebzelerin lezzetiyle zenginleşen pratik mantar sote, bu doyurucu menüyü tazeleyici bir dengeyle tamamlıyor. Her katmanı sosla nemlenen ve damaklarda yoğun bir çikolata tadı bırakan ıslak kek ise bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Yayla çorbası
  • Kayseri yağlaması
  • Köz patlıcan salatası
  • Mantar sote
  • Islak kek

YAYLA ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor. Evde bulunan birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz yayla çorbası, sofralara sıcacık bir başlangıç seçeneği sunuyor.

Yayla çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Yayla çorbası tarifi (Videolu)

KAYSERİ YAĞLAMASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Kayseri ülkemizde mutfağı dillere destan olmuş şehirlerimizden biri. Pastırmasıyla, mantısıyla hem midemizi hem de gönlümüzü doyuran Kayseri'nin bir de yağlaması var ki akan suları durduruyor.

Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)

KÖZ PATLICAN SALATASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Közlenmiş sebzelerin isli tadı, zeytinyağı ve nar ekşisinin mayhoşluğuyla birleşince ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Patlıcan ve kapya biberinin tadı sarımsaklı sosla birleştiğinde bu salatayı hem çok hafif hem de iştah açıcı bir eşlikçiye dönüştürüyor.

Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Köz patlıcan salatası tarifi (Videolu)

MANTAR SOTE

Haberin Devamı

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Sofralara hem pratik hem de oldukça doyurucu bir alternatif sunan mantar sote, sebzelerin kendi suyuyla pişerek kazandığı yoğun aromasıyla ana yemeklerin yanına en çok yakışan eşlikçilerden biri oluyor.

Mantar sote tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Mantar sote tarifi (Videolu)

ISLAK KEK

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

Enfes sosu sayesinde her katmanı nemli kalan ve damaklarda yoğun bir çikolata tadı bırakan ıslak kek, ipek gibi kıvamıyla çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Islak kek tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Islak kek tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Şubat 2026)

MENÜYÜ GÖRÜNTÜLE
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Şubat 2026)

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (26 Şubat 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (26 Şubat 2026)

5
Tikvenik böreği nasıl yapılır Ustasından tikvenik böreği tarifi
YEMEK KÜLTÜRÜ

Tikvenik böreği nasıl yapılır? Ustasından tikvenik böreği tarifi

Benzer Yazılar
5
Açma tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Açma tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Glutensiz pişi tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz pişi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Şambali tarifi
TATLI TARİFLERİ

Şambali tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında dana kaburga tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında dana kaburga tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuk şiş tarifi (Videolu)
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk şiş tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Fırında bebek patates tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında bebek patates tarifi

30-60 dkKolay
5
Sulu köfte tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Sulu köfte tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Kore usulü çıtır tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Kore usulü çıtır tavuk tarifi

30-60 dkOrta
5
Muhammara tarifi
MEZE TARİFLERİ

Muhammara tarifi

30 dkKolay
5
Brokoli çorbası tarifi (Videolu)
ÇORBA TARİFLERİ

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay