search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)
#iftar için ne pişirsem?#günlük iftar menüsü#iftar yemekleri#ramazan tarifleri#tarhana çorbası nasıl yapılır?
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

İftar sofraları için "akşam ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde tüten tarhana çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte çıtır patatesler ve lokum gibi etin süzme yoğurtla buluştuğu meşhur çökertme kebabı ile tam bir ziyafet sunuyor. Tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ve ferahlatıcı lezzetiyle sofraya renk katan havuç tarator sofranın enfes eşlikçiler oluyor. Frambuazın mayhoş aroması ve üzerindeki çıtır kırıntılarıyla yumuşacık meyveli kek, yanında taze demlenmiş bir demlik çay ile bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)
Haberin Devamı

Menüde neler var?

  • Tarhana çorbası
  • Çökertme kebabı
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Havuç tarator
  • Frambuazlı kırıntılı kek

TARHANA ÇORBASI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

Kış aylarında şifa niyetine içilen tarhana çorbası, fermente ve zengin içeriğiyle sofralarda yemeklerinize eşlik ediyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tarif, içerisindeki sebze ve yoğurtla hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de her kaşıkta damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

Tarhana çorbası tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Tarhana çorbası tarifi (Videolu)

ÇÖKERTME KEBABI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden çökertme kebabı, çıtır çıtır kızarmış patateslerin üzerine eklenen lokum gibi dana bonfile ve süzme yoğurtla sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri oluyor.

Çökertme kebabı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Çökertme kebabı tarifi (Videolu)

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Haberin Devamı

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Şehriyeli pirinç pilavı tarifi (Videolu)

HAVUÇ TARATOR

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

Havuç tarator tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Havuç tarator tarifi (Videolu)

FRAMBUAZLI KIRINTILI KEK

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

Yumuşacık kek üzerindeki çıtır kırıntılar ve frambuazın mayhoşluğuyla hazırlanan bu enfes kırıntılı kek, çay saatlerinizin şık ikramlarından biri olmaya aday oluyor. Fırından yayılan mis gibi limon ve meyve kokusuyla evi bir anda saran bu lezzet, her dilimde hem göze hem de damağa hitap ediyor.

Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Frambuazlı kırıntılı kek tarifi (Videolu)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Şubat 2026)

MENÜYÜ GÖRÜNTÜLE
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Şubat 2026)

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Şubat 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (25 Şubat 2026)

5
Mutancana nedir Mutancana nasıl yapılır Mutancana için ustasından tam ölçülü tarifi
YEMEK KÜLTÜRÜ

Mutancana nedir? Mutancana nasıl yapılır? Mutancana için ustasından tam ölçülü tarifi

Benzer Yazılar
5
Açma tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Açma tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Glutensiz pişi tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz pişi tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Şambali tarifi
TATLI TARİFLERİ

Şambali tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında dana kaburga tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında dana kaburga tarifi

30-60 dkOrta
5
Tavuk şiş tarifi (Videolu)
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Tavuk şiş tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Fırında bebek patates tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında bebek patates tarifi

30-60 dkKolay
5
Sulu köfte tarifi (Videolu)
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Sulu köfte tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Kore usulü çıtır tavuk tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Kore usulü çıtır tavuk tarifi

30-60 dkOrta
5
Muhammara tarifi
MEZE TARİFLERİ

Muhammara tarifi

30 dkKolay
5
Brokoli çorbası tarifi (Videolu)
ÇORBA TARİFLERİ

Brokoli çorbası tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay