Bugün iftar için ne pişirsem diyenlere: Günlük iftar menüsü (25 Şubat 2026)

İftar sofraları için "akşam ne pişirsem?" diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, dumanı üstünde tüten tarhana çorbasıyla başlıyor. Ana yemekte çıtır patatesler ve lokum gibi etin süzme yoğurtla buluştuğu meşhur çökertme kebabı ile tam bir ziyafet sunuyor. Tane tane dökülen tereyağlı şehriyeli pirinç pilavı ve ferahlatıcı lezzetiyle sofraya renk katan havuç tarator sofranın enfes eşlikçiler oluyor. Frambuazın mayhoş aroması ve üzerindeki çıtır kırıntılarıyla yumuşacık meyveli kek, yanında taze demlenmiş bir demlik çay ile bu keyifli iftar akşamını tatlandırıyor. Hazırlaması oldukça pratik olan bu tarifler sayesinde mutfakta uzun saatler harcamadan sevdikleriniz için harika bir sofra kurabilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve videolu anlatımlarıyla adım adım yapılış aşamaları...

Menüde neler var?

Tarhana çorbası

Çökertme kebabı

Şehriyeli pirinç pilavı

Havuç tarator

Frambuazlı kırıntılı kek

TARHANA ÇORBASI





Kış aylarında şifa niyetine içilen tarhana çorbası, fermente ve zengin içeriğiyle sofralarda yemeklerinize eşlik ediyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bu tarif, içerisindeki sebze ve yoğurtla hem bağışıklığı güçlendiriyor hem de her kaşıkta damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor.

ÇÖKERTME KEBABI





Muğla mutfağının en sevilen lezzetlerinden çökertme kebabı, çıtır çıtır kızarmış patateslerin üzerine eklenen lokum gibi dana bonfile ve süzme yoğurtla sofraların en iştah açıcı yemeklerinden biri oluyor.

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Şehriyeli pirinç pilavı, tane tane dökülen pirinçleri ve içindeki şehriyelerle her kaşıkta nefis bir lezzet sunuyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz bu klasik pilav, tereyağının lezzetiyle pişiyor ve ana yemeklerin yanına enfes bir eşlikçi oluyor.

HAVUÇ TARATOR





Sadece birkaç malzemeyle yapılan havuç tarator, narince kavrulan havuçların yoğurtla buluşturularak hazırlandığı leziz bir meze çeşididir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç tarator her sofraya çok yakışır.

FRAMBUAZLI KIRINTILI KEK





Yumuşacık kek üzerindeki çıtır kırıntılar ve frambuazın mayhoşluğuyla hazırlanan bu enfes kırıntılı kek, çay saatlerinizin şık ikramlarından biri olmaya aday oluyor. Fırından yayılan mis gibi limon ve meyve kokusuyla evi bir anda saran bu lezzet, her dilimde hem göze hem de damağa hitap ediyor.